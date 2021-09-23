Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Солнце22.09.2021 22:20

22 сентября – День осеннего равноденствия

22 сентября 2021 года в 22:21 мск дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. В Северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, а в Южном — весна. Этот день астрономы называют днем осеннего равноденствия.

В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть день равен ночи. Отсюда и название — равноденствие.

После осеннего равноденствия Солнце будет восходить южнее востока, а заходить южнее запада. Продолжительность светового дня на широте Москвы начнет стремительно уменьшаться и за три месяца потеряет 5 часов: 22 сентября продолжительность дня равна 12 часам, а 21 декабря составит всего 7 часов.

В день равноденствия Солнце одинаково освещает как Северное, так и Южное полушарие, т.е. линия терминатора* проходит через полюса Земли, точно по меридианам.

Терминатор — линия, отделяющая освещенное Солнцем полушарие Луны или планеты от неосвещенного, линия смены дня и ночи на небесном теле. Период осеннего равноденствия в природе связан со сбором зерен и семян, которые, пройдя суровую зиму, вновь возродятся весной. Поэтому праздники, близкие к осеннему равноденствию, у разных народов всегда связывались со сбором урожая, подведением итогов и подготовкой к зиме.

Источник: Московский планетарий

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