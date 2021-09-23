Электроснабжение потребителей в Республике Дагестан восстановлено

Source: Russia Ministry of Energy

Под контролем Минэнерго восстановлено электроснабжение всех потребителей в Республике Дагестан, где 23 сентября с 8:00 (мск) происходили отключения из-за неблагоприятных погодных условий.

Из-за дождя и очень сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду в регионе происходили отключения в распределительных электросетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» – Дагэнерго).

Максимально без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Сергокалинском, Хунзахском, Шамильском, Каякентском, Левашинском, Тляратинском, Кумторкалинском и Карабудахкентском районах (около 146 000 человек).

По состоянию на 15:30 (мск) восстановительные работы завершены. Работы максимально вели 65 бригад энергетиков (195 специалистов и 73 единицы техники).

13.09.2021

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв принял участие в запуске новой тепломагистрали №3 от Беловской ГРЭС до центральной части города.

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