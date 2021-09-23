Source: Russia Federal Space

#Центр Келдыша#Конференция#МИСиС23.09.2021 10:43

Центр Келдыша на конференции «Сплавы с памятью формы»

В Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» прошла Четвёртая международная конференция «Сплавы с памятью формы-2021». Цель конференции — обзор направлений современных исследований и разработок в области сплавов с памятью формы и связанных с ними явлений.

Сотрудники Центра Келдыша (входит в структуру Госкорпорации «Роскосмос») представили свои работы в рамках секции «Новые материалы. Технологии производства и применение сплавов с памятью формы».

Области применения сплавов с эффектом памяти формы весьма разнообразные и постоянно расширяются, прежде всего, это — авиационные и космические технологии, приборо- и машиностроения, медицина, робототехника. Разработанные в ГНЦ «Центр Келдыша» материалы на основе сплава TiNiCu, могут использоваться, в частности, для создания микромеханических быстро действующих устройств, таких как: микроприводы, актюаторы, микропинцеты.

В своем стендовом докладе научный сотрудник Ирина Залетова рассказала про исследование процесса формирования кристаллической структуры при электроимпульсной обработке быстрозакаленного аморфного сплава TiNiCu. Для этого был исследован образец с неоднородной кристаллизацией в продольном направлении ленты. Из полученных данных видно, что при электроимпульсной обработке в случае недостаточного нагрева не происходит полной кристаллизации образца, разные участки вдоль ленты могут иметь различную степень кристаллизации. Отмечается, что кристаллизация аморфной фазы происходит от поверхности во внутреннюю часть за счёт роста поверхностных столбчатых кристаллов, а с увеличением тепловой энергии за счёт образования и роста сферулитов из внутренней части.

Заместитель начальника отдела Николай Ситников представил доклад на тему: «Исследование процессов кристаллизации быстрозакаленных высоколегированных сплавов квазибинарной системы TiNi TiCu после больших пластических деформаций». В работе изучено влияние интенсивной пластической деформации в условиях кручения под высоким давлением на структурные свойства быстрозакаленных сплавов квазибинарной системы TiNi-TiCu с содержанием меди от 30 до 38 атомных процентов. Показано, что кручение под высоким давлением аморфных сплавов системы TiNi-TiCu приводит к частичной нанокристаллизации аморфного состояния. Работы выполнены при поддержке гранта Российским научным фондом.

Центр по применению нанотехнологий в энергетике и электроснабжении космических систем ГНЦ «Центр Келдыша» функционирует одновременно и как Центр коллективного пользования, который обеспечивает доступ к исследовательскому и технологическому оборудованию исследователям, выполняющим разработки в сфере наноиндустрии Роскосмоса в рамках мероприятий различных профильных федеральных целевых программ, а также организациям других отраслей.

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