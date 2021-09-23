Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ОПК23.09.2021 18:53

Участники форума «ИТОПК-2021» посетили НПО Энергомаш

В городе Москве состоялся Десятый Форум по цифровизации оборонно-промышленного комплекса России «ИТОПК-2021», проходивший при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минпромторга России, Минцифры России, ФСБ России, ФСТЭК России, Росстандарта, Госкорпорации «Росатом» и Госкорпорации «Роскосмос». Цель Форума — выработка системного подхода к процессу цифровой трансформации предприятий ОПК.

В юбилейном мероприятии, посвященном задачам цифровизации оборонно-промышленного комплекса России, приняли участие специалисты НПО Энергомаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») — директор по производству Василий Марфин и начальник управления обучения и развития персонала Валерий Сметанин.

Кроме того, участники форума побывали на экскурсии в НПО Энергомаш, где познакомились с IT-решениями, применяемыми на предприятиях интегрированной структуры ракетного двигателестроения. Гостям рассказали об истории создания цифровой платформы НПО Энергомаш, развитии цифрового производства, системе мониторинга состояния оборудования, системе диспетчерирования на уровне рабочих мест (MES-системе), системе управления инструментом, о мультимедиа-системе с управляемым видеоконтентом.

Как рассказала временно исполняющая обязанности заместителя генерального директора по развитию информационных технологий Мария Чикурова, НПО Энергомаш прошел сложный путь создания цифрового производства от полного реинжиниринга части бизнес-процессов, восприятия новой цифровой среды до изменения мышления сотрудников. Уже сегодня все программные решения находятся в промышленной эксплуатации и направлены на предоставление компании своевременных, качественных данных, формирования больших данных для будущего предиктивного анализа, на сокращение сроков разработки новых видов продукции и на повышение ее качества. НПО Энергомаш обладает высокими цифровыми компетенциями и ближайшей задачей ставит перед собой проведение работ по тиражированию решений НПО Энергомаш на предприятия ИСРД для завершения работ по созданию цифровой экосистемы интегрированной структуры ракетного двигателестроения.

В завершении двухчасовой встречи руководители предприятий и компаний ОПК, специалисты по информационным технологиям, информационной и кибербезопасности, посетившие НПО Энергомаш, побывали в демонстрационном зале предприятия, где смогли увидеть знаменитые жидкостные ракетные двигатели, разработанные на ведущем предприятии ракетного двигателестроения.

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