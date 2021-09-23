Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Причал#Космодромы#Байконур22.09.2021 21:00

Узловой модуль «Причал» прошел вакуумные испытания

На космодроме Байконур завершились испытания на герметичность узлового модуля «Причал» в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса площадки № 254.

В соответствии с графиком работ специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» ими С.П. Королева и Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) выполнили цикл пневмовакуумных испытаний модуля «Причал», продолжавшийся с 21 сентября 2021 года. Модуль в настоящее время установлен на свое рабочее место и подключен к наземному испытательному оборудованию для продолжения предстартовой подготовки.

Универсальный узловой модуль «Причал» разработки и производства РКК «Энергия» имени С.П. Королева предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Выведение «Причала» на околоземную орбиту и его стыковка с надирным узлом многоцелевого лабораторного модуля «Наука» планируются в ноябре 2021 года.

MIL OSI