С. Белоусов: Благодаря уникальным методикам выращивания сельхозкультур и обновлению техники обеспечены высокие темпы уборочной кампании

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал темпы уборочной кампании текущего года.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края прокомментировал ход уборочной кампании.

По словам сенатора, на текущую дату в крае активными темпами идет уборка практически по всему кругу возделываемых культур за исключением подсолнечника и сои с более поздними сроками сбора.

По данным регионального минсельхоза, зерновые и зернобобовые культуры в крае обмолочены на 78 проц. площадей, хозяйства собрали около 4,2 млн тонн зерна. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года валовой сбор выше на один миллион тонн.

Темпы уборочных работ в регионе выше средних, что обусловлено интенсивным обновлением техники, ее закуплено с начала года на 11,5 млрд руб.

В данный момент план по кормозаготовке выполнен на 97 проц., потребность в кормах будет закрыта полностью. Темпы уборочных работ в регионе выше средних, что обусловлено интенсивным обновлением техники, ее закуплено с начала года на 11,5 млрд руб.

«Усердный труд наших земледельцев дает хорошие результаты. В хозяйствах наряду с уникальными методиками выращивания сельскохозяйственных культур используется современная техника и оборудование, что, безусловно, позитивно сказывается на качестве зерна и на темпах уборки», — отметил парламентарий.

По словам Сергея Белоусова, в отличие от прошлого засушливого лета в этом году хорошему урожаю зерновых способствовали благоприятные погодные условия. «Уборочная кампания ещё не завершена, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что алтайские аграрии традиционно закроют не только собственные потребности в зерне, но и обеспечат им ряд других субъектов, а также нарастят экспортные поставки», — подчеркнул сенатор.

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