Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ДЗЗ#Конференция23.09.2021 03:34

Роскосмос принял участие в конференции «Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли»

В период с 14 по 17 сентября 2021 года в городе Красноярске на базе «Института космических и информационных технологий Сибирского федерального университета состоялась международная научная конференция «Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли», в которой активное участие приняли представители Госкорпорации «Роскосмос» и ее предприятий.

Конференция проводится совместными усилиями Сибирского федерального университета при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», Правительства Красноярского края и Сибирского отделения Российской академии наук в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Госкорпорацией «Роскосмос» и Красноярским краем от 18.04.2017 № 11/3 в области использования результатов космической деятельности.

В программный комитет Конференции от Госкорпорации «Роскосмос» вошел заместитель генерального директора по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов, в организационный комитет — заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Валерий Заичко.

Основная цель конференции — обсуждение проблематики построения и развития региональных систем дистанционного зондирования Земли из космоса и их роли в решении социально-экономических задач регионов. Во время проведения конференции была организована работа 3 секций:

Современные и перспективные системы регионального дистанционного зондирования.

Модели и методы обработки данных дистанционного зондирования.

Мониторинг окружающей среды, природных и антропогенных объектов и явлений.

На пленарном заседании участникам конференции был представлен доклад Госкорпорации «Роскосмос» о ходе реализации Госкорпорацией «Роскосмос» проекта «Цифровая Земля», как на территории Красноярского края, так и в Сибирском федеральном округе в целом.

В докладе было отмечено, что в 2020 году в рамках проекта «Цифровая Земля» Госкорпорацией «Роскосмос» создано семь сервисов, функционирующих на основе данных ДЗЗ, для использования в различных отраслях экономики Российской Федерации («Лес-контроль», «Эко-мониторинг», «Карьеры», «Строй-контроль», «Сельхоз-мониторинг», «Чрезвычайные ситуации», «Нарушенные земли»). Созданные сервисы ДЗЗ формируют информацию о состоянии территории и различных видах деятельности в ее пределах на основе данных ДЗЗ путем многоуровневой аналитической обработки больших объемов разнородных структурированных и неструктурированных данных с применением нейросетевых технологий.

В настоящее время сервисы находятся в опытной эксплуатации в 8 пилотных регионах: Красноярском крае, Тверской области, Республике Татарстан, Нижегородской области, Самарской области, Республике Крым, Кемеровской области, Свердловской области.

Кроме этого, на конференции выступили представители предприятий ракетно-космической промышленности Госкорпорации «Роскосмос». В ходе конференции были обсуждены насущные вопросы и проблемы регионального использования данных дистанционного зондирования Земли, в том числе вопросы использования сервисов «Цифровой Земли» в интересах Красноярского края, включая мониторинг лесных пожаров, а также мониторинг строительства объектов в рамках проекта «Енисейская Сибирь», а также:

Современные и перспективные системы регионального дистанционного зондирования;

модели и методы обработки данных дистанционного зондирования Земли;

мониторинг экосистем и агроценозов;

мониторинг промышленных объектов и их воздействия на окружающую природную среду

мониторинг чрезвычайных ситуаций;

мониторинг строительства;

инфраструктура пространственных данных;

вопросы законодательного регулирования отношений в области космической деятельности;

мониторинг окружающей среды, природных и антропогенных объектов и явлений;

малые космические аппараты в интересах решения региональных проблем ДЗЗ.

По результатам работы конференции выпущен сборник материалов конференции, а также решение конференции, предусматривающего в частности:

Признать работу конференции полезной, способствующей внедрению методов ДЗЗ в решение задач регионального мониторинга, а проведение ее в дистанционном режиме — успешной;

провести IХ Международную научную конференцию «Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли» в сентябре 2022 г. При непосредственной поддержке Госкорпорации «Роскосмос»;

провести совместно с правительством Красноярского края в рамках IХ конференции тематический круглый стол «Практика применения дистанционного зондирования Земли в регионах»;

издать избранные материалы конференции в специальном тематическом выпуске научного журнала индексируемом в Scopus (E3S Web of Conferences);

предложить Госкорпорации «Роскосмос» провести в 2022 году на полях конференции очередное заседание Межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности.

MIL OSI