Промышленное производство в августе 2021 года

Source: Russian Federation State Statistics Service

Выпуск продуктов питания в августе 2021 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с августом 2019 года производство продуктов питания выросло на 7,3%, по сравнению с июлем 2021 года – на 3,9%.

Всего за восемь месяцев 2021 года выпущено продукции на 2,4% больше, чем за январь–август 2020 года.

Увеличилось производство макаронных изделий, а производство хлебобулочных изделий незначительно снизилось.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составило 684 тыс. т, что на 3,0% меньше, чем в августе 2020 года, но на 12,1% больше, чем в июле 2021 года. За восемь месяцев 2021 года ее выпуск снизился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,1 млн т.

Выпуск макаронных изделий в августе составил 118 тыс. т, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1,6% больше, чем в июле 2021 года.

Хлебобулочных изделий недлительного хранения выпечено 435 тыс. т, что на 3,4% меньше, чем в августе 2020 года, но на 0,9% больше, чем в июле 2021 года. В целом за восемь месяцев 2021 года их произведено 3,4 млн т, что на 3,9% ниже, чем за январь–август прошлого года.

Производство риса составило 37,2 тыс. т, что на 72,5% больше, чем в августе прошлого года, и на 9,6% больше, чем в июле 2021 года. Гречки – 20,1 тыс. т, что на 21,1% меньше, чем в августе прошлого года, и на 19% меньше, чем в июле этого года.

Выпуск масла рафинированного и его фракций увеличился, а нерафинированного – снизился.

Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в августе изготовлено 218 тыс. т, что на 17,7% меньше, чем в августе прошлого года, и на 29,1% меньше, чем в июле 2021 года. Всего за восемь месяцев его произведено 3,2 млн т., что на 18,6% меньше, чем за январь–август 2020 года.

Рафинированного подсолнечного масла и его фракций – 192 тыс. т, что на 1,7% меньше, чем в августе прошлого года, но на 13% больше, чем в июле 2021 года. Всего за восемь месяцев 2021 года его произведено 1,4 млн т, что на 19,4% меньше, чем за январь–август 2020 года.

Увеличилось производство сахара и шоколадных изделий.

Белого свекловичного сахара в августе изготовлено 246 тыс. т, что в 7,2 раза больше, чем в июле 2021 года, но на 0,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За восемь месяцев 2021 года его произведено 1 млн т, что на 21,9% меньше, чем за январь–август 2020 года

Шоколада и кондитерских изделий с сахаром произведено 160 тыс. т, что на 1,6% больше, чем в августе 2020 года, и на 11,6% больше показателей июля 2021 года.

Рост производства молочной продукции.

Молока выпущено 460 тыс. т, что на 1,7% больше, чем в августе 2020 года, и на 2,8% больше, чем в июле 2021 года. Производство молока за восемь месяцев 2021 года составило 3,7 млн т, что на 0,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Масла сливочного произведено 24,2 тыс. т, что на 0,9% меньше, чем в августе 2020 года, но на 3,5% больше, чем в июле 2021 года. За восемь месяцев этого года его выпущено 184 тыс. т, что на 4,3% меньше, чем за январь–август 2020 года.

Сметаны изготовлено 46,4 тыс. т, что на 2,6% больше объемов производства в августе 2020 года и на 5,2% меньше, чем в июле 2021 года. Творога – 39,4 тыс. т (больше, чем в августе 2020 года, на 0,5%, и чем в июле 2021 года на 1,0%). Сыров – 51,5 тыс. т (рост к августу 2020 года и к июлю 2021 года на 2,8% и 3,4% соответственно).

Рост производства мяса и отдельных видов мясных изделий.

Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных произведено 260 тыс. т, что на 1,5% больше, чем в августе 2020 года, но на 0,9% меньше, чем в июле 2021 года. За восемь месяцев 2021 года производство составило 2,0 млн т, что на 0,1% больше, чем за январь–август прошлого года.

Свинины парной, остывшей или охлажденной произведено 236 тыс. т, что соответствует уровню прошлого месяца и на 0,7% больше, чем в августе 2020 года. Говядины и телятины, в том числе и для детского питания, – 23,7 тыс. т, что на 11,5% больше, чем в августе 2020 года, и на 8,2% меньше, чем в июле 2021 года.

Охлажденного мяса птицы произведено 266 тыс. т, что на 3,9% меньше, чем в августе 2020 года, и на 0,2% больше, чем в июле 2021 года.

Вареных колбасных изделий выпущено 144 тыс. т, что на 3,1% больше, чем в августе 2020 года, и на 4,1% меньше, чем в июле 2021 года.

Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов охлажденных или замороженных выпущено 365 тыс. т, что на 3,7% больше, чем в августе 2020 года, и на 0,1% больше, чем в июле 2021 года. Всего за восемь месяцев 2021 года их изготовлено 2,9 млн т, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Мороженой рыбы в августе произведено 378 тыс. т, что на 17,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 6,4% меньше, чем в июле 2021 года. За восемь месяцев 2021 года ее изготовлено 2,1 млн т, что на 1,7% меньше, чем в январе–августе 2020 года.

Филе рыбного мороженого выпущено 18,4 тыс. т, что больше показателей августа прошлого года на 43,5% и меньше показателей июля 2021 года на 3,7%. Свежего или охлажденного рыбного филе – 277 т, что на 5,9% больше, чем в августе 2020 года, и на 34,3% меньше, чем в июле 2021 года.

Рыбных консервов произведено 37,1 млн условных банок, что ниже показателей августа 2020 года и июля 2021 года на 13,6% и на 8,2% соответственно.

Рыбных пресервов выпущено 35,4 млн условных банок, что выше показателей августа 2020 года и июля 2021 года на 81,7% и на 36,6% соответственно.

Минеральной природной питьевой воды розлито 667 млн полулитров, что на 33,3% выше показателей августа 2020 года и на 9,1% ниже показателей июля 2021 года. Питьевой воды, в том числе газированной, – 0,9 млрд полулитров, что больше, чем в августе 2020 года на 10,2%, но на 10,6% меньше, чем в июле 2021 года. Пива – 78,7 млн декалитров, что выше показателя августа 2020 года на 7,1%, но ниже показателя июля 2021 года на 11,4%.

По данным Росалкогольрегулирования производство водки снизилось по сравнению с августом 2020 года на 10,7%, составив 6,6 млн декалитров, вин – на 19% до 2,7 млн декалитров, коньяка – на 23,6%, составив 552 тыс. декалитров.

MIL OSI