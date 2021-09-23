Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1823.09.2021 16:17

«Прогресс МС-18» прошел испытания в безэховой камере

На космодроме Байконур продолжается предполетная подготовка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18». Сегодня, 23 сентября 2021 года, в соответствии с графиком работ завершился цикл автономных испытаний корабля в безэховой камере монтажно-испытательного корпуса площадки № 254.

В течение суток специалисты предприятий Госкорпорации «Роскосмос»: Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева и Космический центр «Южный» выполнили операции по проверке функционирования радиотехнической аппаратуры «Курс-НА», которая обеспечивает сближение и стыковку корабля «Прогресс МС-18» с Международной космической станцией.

Безэховая камера представляет собой специализированное помещение, покрытое радиопоглощающим материалом с целью имитации условий космического пространства, для наземной проверки работоспособности бортовых радиосистем транспортных кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС». После завершения испытаний корабль был установлен в динамический стенд монтажно-испытательного корпуса для подготовки к пневмовакуумным испытаниям.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18» по программе 79-й миссии снабжения МКС запланирован на октябрь 2021 года с космодрома Байконур.

MIL OSI