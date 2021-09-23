Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика23.09.2021 00:30

Поздравляем космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина с днём рождения!

Сегодня, 23 сентября 2021 года, Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт РФ Александр Мисуркин празднует свой день рождения.

В октябре 2006 года Александр Мисуркин был зачислен в отряд космонавтов для прохождения общекосмической подготовки, которую завершил в июне 2009 года, сдав госэкзамен в ЦПК с оценкой «отлично» и получив квалификацию «космонавт-испытатель».

Первая «космическая командировка» Александра Мисуркина состоялась с 29 марта по 11 сентября 2013 года в качестве бортинженера корабля «Союз ТМА-08М» и 35/36-й длительной экспедиции на МКС. Коллегами по экипажу Александра Мисуркина стали космонавт Роскосмоса Павел Виноградов (командир) и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди (бортинженер-2). Примечательно, что этот экипаж впервые «опробовал» быструю схему сближения транспортного пилотируемого корабля с МКС. Это позволило сократить время подлёта к станции с двух суток до шести часов. Длительность полёта составила 166 суток 6 часов 16 минут. Во время экспедиции Александр Мисуркин трижды выходил в открытый космос. Продолжительность внекорабельной деятельности составила порядка 20 часов. За мужество и героизм, проявленные в ходе космического полёта, А.А. Мисуркину было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Во второй космический полёт Александр Мисуркин отправился 13 сентября 2017 года в составе экипажа МКС-53/54. Во время 168-суточной экспедиции космонавт совершил рекордный по времени выход в открытый космос продолжительностью 8 часов 13 минут, что позволило Александру Мисуркину и Антону Шкаплерову побить рекорд пребывания российских и советских космонавтов в открытом космосе. Во время полёта А.А. Мисуркина в качестве командира МКС-54 на борту станции прошёл первый космический турнир по бадминтону, в котором его поддержали участники международной экспедиции космонавт Антон Шкаплеров, астронавты Марк Ванде Хай и Норишиге Канаи.

В настоящее время Александр Мисуркин готовится к третьему полету на пилотируемом корабле «Союз МС-20» вместе с космическими туристами из Японии.

Руководство и сотрудники Госкрпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, коллеги по отряду космонавтов поздравляют Александра Мисуркина с днём рождения и желают ему крепкого здоровья, благополучия, счастья, оптимизма, успехов в профессиональной деятельности!

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