Павел Сорокин принял участие в заседании Президиума РАН по низкоуглеродному развитию

Source: Russia Ministry of Energy
Москва, 23 сентября. – Павел Сорокин принял участие в заседании Президиума РАН по теме «Низкоуглеродное развитие для России». Представители ряда институтов развития, научных объединений и федеральных ведомств обсудили текущую работу по снижению углеродной эмиссии российской экономики.
Россия ведет целенаправленную политику, направленную на повышение эффективности производства и потребления энергии, что позволяет сокращать выбросы парниковых газов в отраслях ТЭК, отметил заместитель Министра в ходе выступления.
«Опираясь на технологический, научный потенциал, сегодня Министерством и компаниями сектора уделяется большое внимание сокращению выбросов парниковых газов в ТЭК. Так, ведется работа в части улавливания, поглощения и захоронения углекислого газа, сокращению выбросов при транспортировке природного газа, модернизации генерации, развития рынка газомоторного топлива, а также водородной энергетики», – добавил Павел Сорокин.
31.05.2021
С 22 по 24 июня 2021 года на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоятся международная выставка и форум «RENWEX 2021. Возобновляемая энергетика и электротранспорт».