Павел Сорокин принял участие в заседании Президиума РАН по низкоуглеродному развитию

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 23 сентября. – Павел Сорокин принял участие в заседании Президиума РАН по теме «Низкоуглеродное развитие для России». Представители ряда институтов развития, научных объединений и федеральных ведомств обсудили текущую работу по снижению углеродной эмиссии российской экономики.

Россия ведет целенаправленную политику, направленную на повышение эффективности производства и потребления энергии, что позволяет сокращать выбросы парниковых газов в отраслях ТЭК, отметил заместитель Министра в ходе выступления.

«Опираясь на технологический, научный потенциал, сегодня Министерством и компаниями сектора уделяется большое внимание сокращению выбросов парниковых газов в ТЭК. Так, ведется работа в части улавливания, поглощения и захоронения углекислого газа, сокращению выбросов при транспортировке природного газа, модернизации генерации, развития рынка газомоторного топлива, а также водородной энергетики», – добавил Павел Сорокин.

31.05.2021

С 22 по 24 июня 2021 года на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоятся международная выставка и форум «RENWEX 2021. Возобновляемая энергетика и электротранспорт».

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