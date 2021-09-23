Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#МКС#МКС-65#Пилотируемая космонавтика24.09.2021 00:05

Орбиту МКС в пятницу планово снизят на 1,2 км

Очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции запланирована на 24 сентября 2021 года. По предварительным данным баллистико-навигационной службы Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), двигатели служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС будут включены в 17:38 по московскому времени и проработают 47,5 секунды. После проведения корректирующего манёвра высота орбиты станции должна уменьшиться на 1,2 км.

Параметры орбиты МКС после проведения корректирующего манёвра должны составить:

Период обращения: 92,91 мин;

наклонение орбиты: 51,62 град;

минимальная высота: 417,49 км;

максимальная высота: 438,83 км;

средняя высота орбиты419,98 км.

Сейчас на борту Международной космической станции работает экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва, астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших 9 апреля 2021 года на корабле «Союз МС-18», а также члены экипажа корабля Crew Dragon астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

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