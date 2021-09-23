Н. Куликовских приняла участие в экспедициях «Вахты Памяти» в Смоленской области

Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, за летний период в поисковых работах приняли участие более 800 добровольцев из 18 регионов РФ.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Смоленской области, член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Нина Куликовских КуликовскихНина Германовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области приняла участие в экспедициях «Вахты Памяти» на территории региона. Сенатор является членом Координационного Совета Поискового движения России.

С ранней весны до поздней осени проходят полевые экспедиции «Вахты Памяти» по розыску и захоронению останков погибших воинов Великой Отечественной войны

«С ранней весны до поздней осени проходят полевые экспедиции «Вахты Памяти» по розыску и захоронению останков погибших воинов Великой Отечественной войны. В сентябре закончился очередной этап акции», — отметила сенатор.

Нина Куликовских приняла участие в экспедициях «Вахты Памяти» в Смоленской области

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Нина Куликовских приняла участие в экспедициях «Вахты Памяти» в Смоленской области

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Нина Куликовских приняла участие в экспедициях «Вахты Памяти» в Смоленской области

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Нина Куликовских

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Экспедиция «Вахты Памяти» в Смоленской области

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Нина Куликовских приняла участие в экспедициях «Вахты Памяти» в Смоленской области

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По ее словам, за летний период в поисковых работах приняли участие более 800 добровольцев из 18 регионов РФ. «За это время проведены торжественные погребения останков 780 погибших красноармейцев в семи муниципальных образованиях области».

Также на территории Ельнинского и Глинковского районов прошла межрегиональная «Вахта Памяти». «Она собрала 38 отрядов из разных городов России. За восемь рабочих дней были подняты останки 163 воинов, одного из них передали для погребения на родину», — рассказала парламентарий.

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