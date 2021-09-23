Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#DigitalSkills-202123.09.2021 14:51

НПО Лавочкина в составе сборной команды Роскосмоса на DigitalSkills-2021

Во вторник, 21 сентября 2021 года, состоялся официальный старт III отраслевого чемпионата в сфере информационных технологий по стандартам WorldSkills DigitalSkills 2021 на базе Международного выставочного центра «Казань Экспо» в Республике Татарстан.

Сборная команда Госкорпорации «Роскосмос» объединила 23 работника из организаций отрасли, показавших наилучшие результаты по итогам VI Корпоративного чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2021». Команда НПО Лавочкина в составе Сборной команды Госкорпорации «Роскосмос» принимает участие в двух компетенциях:

«Инженерия космических систем»

Эксперт: Власенков Евгений, ведущий конструктор филиала НПО Лавочкина в г. Калуга.

Участники: Александр Шурыгин, инженер-программист 2 категории филиала НПО Лавочкина в г. Калуга; Михаил Семенцов, инженер-конструктор-схемотехник 2 категории филиала АО «НПО Лавочкина» в г. Калуга; Анастасия Косенкова, инженер-конструктор 2 категории отдела системного проектирования.

«Цифровая метрология»

Эксперт: Роман Погорелов, инженер-конструктор 2 категории отдела технической документации.

Участник: Андрей Чиркин, инженер-конструктор отдела технической документации.

Первыми впечатлениями об участии в Чемпионате поделилась Анастасия Косенкова: «Вчера состоялся первый соревновательный день — мы занимались разработкой искусственного спутника Земли с полезной нагрузкой в виде биоконтейнера, предназначенного для обеспечения осуществления жизнедеятельности исследуемых экспериментальных биологических материалов. Такое задание мы выполняли впервые, но смогли адаптироваться и творчески подойти к этому вопросу. Впереди у нас ещё два соревновательных дня, которые обещают быть интересными!»

DigitalSkills — это возможность провести дополнительный аудит кадрового потенциала, дать возможность сборной Роскосмоса потренировать участников в жёстком чемпионатном темпе перед Hi-Tech 2021, актуализировать механизмы кадрового обеспечения на основе международных стандартов и перенять опыт подготовки кадров, формирования экспертных сообществ на предприятиях ракетно-космической отрасли«, — отметил директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.Желаем удачи всей команде Госкорпорации «Роскосмос»!***

Отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам Ворлдскиллс DigitalSkills проводится среди студентов среднего и высшего образования, сотрудников предприятий малого, среднего и крупного бизнеса отрасли с целью решения вопросов кадрового обеспечения цифровой экономики. Госкорпорация «Роскосмос» впервые в составе сборной команды принимает участие в отраслевом Чемпионате.

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