К. Косачев: Российские парламентарии внимательно следят за развитием ситуации вокруг Приднестровья

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ провел встречу с президентом ПМР Вадимом Красносельским.

Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским

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Константин Косачев

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским

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Состоялась встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл с президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским.

Собеседники обсудили ситуацию в регионе, комплекс двусторонних и многосторонних отношений.

«Мы внимательно следим за тем, что происходит в регионе после президентских, а затем парламентских выборов в Республике Молдова», — сказал Константин Косачев. Он отметил, что в последнее время ситуация вокруг приднестровского урегулирования существенно поменялась, скорее, в негативную сторону.

«В свою очередь, мы всегда поддерживали Приднестровье и собираемся это делать и впредь», — подчеркнул вице-спикер СФ.

Россия является важным партнером Республики, сказал Вадим Красносельский. По словам главы ПМР, несмотря на то, что ситуация кардинально поменялась, Приднестровье традиционно выступает за диалог с Молдовой. «Рассчитываем на прагматичную позицию нового молдавского руководства, на то, что его выбор не будет сделан в пользу эскалации конфликта».

Вадим Красносельский выразил надежду на продолжение переговорного процесса в формате «5+2», встреч в формате «1+1», возобновление деятельности молдавских и приднестровских экспертов в рамках отраслевых рабочих групп.

Также собеседники коснулись темы состоявшихся в России выборов в Государственную Думу. Константин Косачев рассказал об их итогах. Сенатор отметил активное участие в голосовании граждан России, проживающих в Приднестровье.

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