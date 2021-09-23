Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Набор 201823.09.2021 08:40

Космонавты прошли испытания в горах

Тренировки в горах относятся к испытаниям на «выживание». В случае вынужденной посадки экипаж корабля должен быть готов к автономным действиям до подхода поисково-спасательных сил в любой местности и при любой погоде.

Для космонавтов-испытателей набора 2018 года лето и начало осени выдались напряженными. В июле они тренировались в пустыне Казахстана, спасаясь от изнуряющей жары и обезвоживания, а в сентябре вместе с инструкторами ЦПК отправились в горы. Ранее космонавты участвовали и в других тренировках, так или иначе связанных с экстремальными видами подготовки, поэтому могут сравнивать свои ощущения и анализировать, что дается сложнее.

«Мне приходилось бывать в горах, но по хребтам со страховками не ходил и скалолазанием на отвесной скале не занимался. Непередаваемые ощущения, когда держишься на кончиках пальцев и стоишь на носочках, а под тобой метров 10-15. Снизу страхует напарник, и страховочная веревка есть, тем не менее, все замирает внутри», − поделился впечатлениями космонавт-испытатель Роскосмоса Алексей Зубрицкий.

По словам Алексея, испытание в горах не самое сложное изо всех возможных, но позволяет почувствовать опасность.

«Дух захватывает, и это сопоставимо с прыжками при прохождении специальной парашютной подготовки. Есть моменты риска и ощущение опасности», − отметил космонавт.

Многие другие виды подготовки, связанные с «выживанием», подразумевают деление космонавтов на условные экипажи по три человека в каждом. Тренировку в гористой местности космонавты проходят целой группой. На этот раз их было семеро: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребенкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов.

Для покорения горных вершин инструкторы ЦПК и их подопечные традиционно отправляются в Туапсинский район Краснодарского края. Испытания всегда начинаются с теоретической подготовки. Космонавтов знакомят с видами страховочных устройств, учат обращению со снаряжением, показывают основные узлы, объясняют, как продвигаться по различным горным рельефам, напоминают о правилах оказания первой помощи пострадавшим.

«Затем на невысоком склоне мы отработали навыки подъема и спуска, в том числе, с использованием парашютных строп и колец на скафандрах. Ведь если спускаемый аппарат приземлится в горах, мы не сможем воспользоваться профессиональным снаряжением альпинистов. У нас его попросту не будет. В ожидании спасателей придется применять только подручные средства, включая, конечно, содержимое носимого аварийного запаса», − пояснил Алексей Зубрицкий.

Основная часть пятидневной тренировки — это двухсуточный переход по горам с ночевкой в гроте. Космонавты продвигались в связке, пробуя проложить оптимальный маршрут в сложном горном рельефе.

Тренировки по действиям экипажей в случае нештатной посадки в гористой местности направлены на развитие физической силы, выносливости, внимательности и воспитание высокой дисциплинированности. Космонавты отработали различные техники передвижения в горах и упрочили навыки работы в команде. Практические занятия выполнялись под наблюдением специалистов ЦПК и МЧС России.

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