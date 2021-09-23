Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Союз МС-19#Пилотируемая космонавтика#Вызов23.09.2021 11:54

Корабль «Союз МС-19» заправлен компонентами топлива и сжатыми газами

На космодроме Байконур специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса завершили операции по заправке транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» компонентами топлива и сжатыми газами.

После заправки корабль был доставлен в монтажно-испытательный корпус площадки № 254 и установлен в динамический стенд для проведения дальнейших предстартовых работ, включающих укладку полезных грузов и монтаж экранно-вакуумной теплоизоляции, контрольное взвешивание корабля и его стыковку с переходным отсеком ракеты-носителя.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» к Международной космической станции намечен на 5 октября 2021 года. На космодроме также проходит подготовку к полету основной экипаж корабля в составе: командир Антон Шкаплеров (Роскосмос) и российские участники космического полета — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Их дублеры — космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, Алена Мордовина и Алексей Дудин.

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