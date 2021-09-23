Какие рейтинги важны, какие рейтинги нужны: в Росстате пройдет международная конференция

Source: Russian Federation State Statistics Service

Конференция «Международные рейтинги стран и городов: методология, данные, прозрачность» пройдет 28 сентября в рамках 63-го Всемирного статистического конгресса. Организаторы – Росстат совместно с Комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений, Департаментом экономической политики и развития и Аналитическим центром города Москвы.

Практика показывает, что международные рейтинги затрагивают все сферы жизни стран, регионов и городов, являясь значимым стимулом для принятия управленческих решений. Однако их становится с каждым годом все больше и больше, а результаты не всегда понятны и прозрачны. Кроме официальной статистики, их авторы зачастую пользуются альтернативными источниками информации, а также экспертными оценками. Это затрудняет верификацию данных и их понимание пользователями рейтингов.

Участники конференции, среди которых представители власти, бизнеса и международных организаций, обсудят пути гармонизации подходов к разработке, составлению и анализу международных рейтингов городов и стран. Одной из центральных тем станет обеспечение открытого диалога и разработки эффективных механизмов координации с международными организациями и рейтинговыми агентствами. Докладчики трех сессий и панельной дискуссии представят свое видение того, как рейтинги используются различными группами пользователей, свой взгляд на методологию их построения и на подходы к использованию различных источников данных, а также поделятся своим опытом взаимодействия с составителями рейтингов.

В числе спикеров – руководитель Росстата Павел Малков, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Полина Крючкова, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов, президент Международного статистического института Стив Пеннек, директор ISI Ада Ван Кримпен, директор Центра по вопросам благосостояния, интеграции, устойчивости и равных возможностей ОЭСР Ромина Боарини и другие.

Конференция пройдет в здании Росстата (Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1) в гибридном формате – слушатели могут присоединиться к обсуждению как в онлайн-, так и в оффлайн- режимах.

Зарегистрироваться на мероприятие и получить подробную информацию о содержании сессий и составе участников можно здесь

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