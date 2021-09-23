И. Рукавишникова: Необходимо как можно скорее завершить работу по принятию закона о судебно-экспертной деятельности

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий провела «круглый стол» на тему «Судебная экспертиза: проблемы и перспективы развития».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в режиме видеоконференции провела «круглый стол» на тему «Судебная экспертиза: проблемы и перспективы развития».

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В мероприятии приняли участие первый заместитель Министра юстиции РФ Евгений Забарчук, представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, МЧС, ФТС, региональных органов государственной власти, профильных вузов страны и экспертного сообщества.

Ирина Рукавишникова напомнила, что государственная судебно-экспертная деятельность организована в восьми федеральных ведомствах – Министерстве юстиции, МВД, Министерстве обороны, МЧС, Министерстве здравоохранения, ФСБ, Федеральной таможенной службе, и в Следственном комитете.

Она отметила, что основные проблемы в этой сфере — недостаточная штатная численность судебных экспертов, их высокая трудовая нагрузка, низкая заработная плата, отток квалифицированных кадров, недостаточное материально-техническое обеспечение, длительные сроки проведения экспертиз, высокая дебиторская задолженность за производство судебных экспертиз по гражданским делам.

В то же время, действуют негосударственные судебные эксперты. «Их работа вызывает достаточно много вопросов и нареканий», — сказала парламентарий.

По словам сенатора, также отсутствуют необходимые законодательные рамки для негосударственных судебных экспертных организаций и частных экспертов. В действующей редакции закона не раскрывается сущность негосударственной судебно-экспертной деятельности, не закреплен статус негосударственных организаций, нет четких требований к экспертам.

«В результате случаются грубые процессуальные ошибки, которые в конечном итоге влекут нарушения прав граждан и организаций, необоснованное привлечение или уход от ответственности. «В связи с этим возлагаются большие надежды на принятие нового закона, который должен прописать механизмы аттестации негосударственных судебных экспертов и иные аспекты, связанные с их деятельностью. Необходимо как можно скорее завершить работу над этим документом», — подчеркнула парламентарий.

Евгений Забарчук отметил, что современное состояние судебно-экспертной деятельности в РФ нельзя назвать удовлетворительным. Это связано с пробелами в правовом регулировании данных правоотношений. В частности, отсутствуют законодательно закрепленные критерии оценки компетентности негосударственных экспертов. «В результате растет число повторных и дополнительных экспертиз, нарушаются разумные сроки судопроизводства. Все это негативно сказывается на установлении истины и повышении эффективности правосудия».

«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Ирина Рукавишникова

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Ирина Рукавишникова

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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По его словам, в настоящее время законопроект о судебно-экспертной деятельности находится в высокой степени готовности. Им предусматривается аттестация частных судебных экспертов, создание и ведение государственного реестра судебных экспертов и организаций, которые занимаются указанной деятельностью, вводится понятие методических материалов по производству судебной экспертизы. Принятие закона обеспечит дальнейшее развитие судебно-экспертной деятельности, будет способствовать сокращению сроков экспертизы, обеспечит доступ профессионалов к такой деятельности.

Также необходима гармонизация норм процессуального законодательства, регулирующих судебно-экспертную деятельность, указал Евгений Забарчук.

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