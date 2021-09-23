Заявление Президента Российской Федерации В.В.Путина по случаю двадцатипятилетия открытия для подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Source: President of Russia – Kremlin

Двадцать пять лет назад был открыт для подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Разработка этого исторического документа, нацеленного на кардинальное укрепление режима нераспространения ядерного оружия, подтвердила, что даже самые сложные вопросы глобальной безопасности можно и нужно решать путём переговоров.

Российская Федерация ратифицировала Договор в 2000 году и с тех пор неукоснительно соблюдает его положения, активно участвует в работе Подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ.

На сегодняшний день документ подписан 185 странами и ратифицирован 170 из них, однако, к сожалению, так и не вступил в силу. Превращению его в полноценный международно-правовой инструмент препятствует позиция восьми государств из числа тех, ратификация Договора которыми обязательна. Очевидно, что подобная ситуация отнюдь не способствует делу ядерного нераспространения и разоружения.

Рассчитываем, что руководство стран, от которых зависит судьба ДВЗЯИ, проявит политическую волю, и уже в ближайшие годы удастся обеспечить условия для вступления этого важнейшего многостороннего соглашения в силу. Это, несомненно, отвечало бы интересам всего мирового сообщества.

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