Заявление для прессы Председателя мониторинговой группы Антидопинговой конвенции Совета Европы Михаила Петру и Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина

Source: Russia Ministry of Sport

Мониторинговая группа Конвенции Совета Европы против применения допинга в спорте прибыла в Москву 21 сентября 2021 года по приглашению Министерства спорта Российской Федерации для оценки текущей ситуации и будущих планов по борьбе с допингом в спорте в России.

В состав экспертов вошли представители государственных органов и национальных антидопинговых организаций Австрии, Кипра, Польши, Финляндии и антидопинговой лаборатории из Норвегии, а также представители Секретариата Совета Европы.

В ходе трехдневного визита мониторинговая группа встретилась с Министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным, представителями Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства, РУСАДА и его учредителями, Национального спортивного арбитражного центра, Олимпийского и Паралимпийского комитета, Российского олимпийского университета, сотрудниками общероссийских спортивных федераций, антидопинговыми координаторами Всероссийской федерации легкой атлетики и Союза биатлонистов России и спортсменами. Кроме того, делегация Совета Европы посетила Московскую антидопинговую лабораторию.

Принимая во внимание важность международного сотрудничества в интересах чистого спорта, в апреле 2021 года Министерство спорта Российской Федерации пригласило представителей Совета Европы посетить страну, чтобы увидеть изменения в области борьбы с допингом в спорте в России за последние годы. Визит делегации особенно символичен в год 25-летия вступления Российской Федерации в Совет Европы.

“Цель любого оценочного визита – улучшить борьбу с допингом в спорте. Выводы визита послужат основой для рекомендаций российским властям по конкретным направлениям для повышения эффективности борьбы с допингом.

Делегация провела открытый и конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами и отмечает твердую приверженность Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина созданию надежной системы борьбы с допингом в спорте на всех уровнях в стране”, – заявил глава делегации Михаил Петру.

Российская Федерация, как государство-участник Антидопинговой конвенции Совета Европы, придает большое значение выполнению ее положений.

Государства-члены Конвенции планируют утвердить итоговый отчет Мониторинговой группы, который будет представлен на следующем заседании (13-14 декабря 2021 года). В докладе будут содержаться выводы и рекомендации для страны.

“Российская Федерация продолжит совершенствование антидопинговой системы с учетом выполнения решения КАС, чтобы российские спортсмены могли на равных участвовать во всех спортивных соревнованиях. Министерство продолжит оказывать необходимое содействие Российскому антидопинговому агентству в процессе восстановления”, – заявил Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации.

Пресс-служба Минспорта России

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