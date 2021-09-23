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#НПО Энергомаш#ОКБ Факел#Центр Сириус23.09.2021 22:03

Дети «Сириуса» посетили музей ОКБ «Факел»

В начале сентября 2021 года ученики Образовательного центра «Сириус» посетили ОКБ «Факел» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») в рамках серии совместных развивающих мероприятий. Воспитанников образовательного центра провели по рабочим цехам опытного конструкторского бюро, где разрабатываются и создаются двигатели космических аппаратов.

В ходе экскурсии воспитанники школы познакомились с историей и достижениями ОКБ «Факел» в освоении космоса, прослушали ознакомительную лекцию о работе предприятия. В демонстрационном зале ребятам показали макеты двигателей и новейшие разработки в области космического двигателестроения. Больше всего детей впечатлил внешний вид и размеры космических двигателей, которые использовались и продолжают эксплуатироваться в настоящее время.

Сотрудничество ОКБ «Факел» и образовательного центра «Сириуса» закреплено двусторонним договором сотрудничества в части кадровой политики и профильного образования. Воспитанники центра имеют возможность осваивать будущую профессию на практических занятиях в ОКБ «Факел» под руководством опытных наставников из числа работников бюро. С лучшими из ребят будет заключаться договор целевого обучения, предполагающий дальнейшее трудоустройство на предприятии.

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