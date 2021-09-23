Source: Russia Federal Space

#Главкосмос#Дмитрий Лоскутов#FAMEX-202123.09.2021 12:46

Главкосмос и Space JLTZ будут продвигать российскую космическую продукцию в Мексике

Компания «Главкосмос» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и мексиканская Space JLTZ Holdings в рамках международной аэрокосмической выставки FAMEX-2021 подписали меморандум о сотрудничестве по продвижению продукции российской ракетно-космической промышленности на территории Мексики. Подписи под документом поставили генеральный директор Главкосмоса Дмитрий Лоскутов и генеральный директор Space JLTZ Holdings Хосе Луис Террерос Корралес.

«Рассчитываем, что наше сотрудничество будет успешным и пойдет на пользу народам наших стран. Мексика — новое направление работы для „Главкосмоса“, в связи с чем мы также ожидаем позитивных и взаимовыгодных результатов от опыта взаимодействия с мексиканскими коллегами», — сказал Дмитрий Лоскутов.

Подписанный меморандум подразумевает установление партнерских отношений между «Главкосмосом» и Space JLTZ Holdings с целью развития долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в области продвижения продукции российской ракетно-космической промышленности на территории Мексики. Среди направлений взаимодействия — предоставление пусковых услуг, данных дистанционного зондирования Земли с российских космических аппаратов, создание космических аппаратов, образовательные программы в области космоса и других областях, представляющих интерес для мексиканской стороны.

Международная аэрокосмическая выставка FAMEX проходит раз в два года, местом ее проведения в этом году стала авиабаза Санта-Лусия недалеко от столицы страны Мехико.

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Главкосмос — дочерняя компания Госкорпорации «Роскосмос». Главная задача компании — продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами. За более чем тридцатипятилетнюю историю компании успешно реализовано более 140 международных контрактов, в том числе осуществлен запуск более 170 космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки.

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