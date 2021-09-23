В работе сайта Росстата зафиксированы сбои

Source: Russian Federation State Statistics Service

Росстат информирует о том, что 22 сентября после 15:00 служба технической поддержки управления цифрового развития Росстата зафиксировала сбои в работе сайта. Ряд пользователей обратились с жалобами на сложности, возникающие при попытках зайти в различные разделы сайта, прежде всего в разделы «Новости Росстата», «Публикации Росстата» и «Официальная статистика». Также отмечено, что работоспособность сайта зависит от типа используемого браузера. Эксперты оценивают вероятность целенаправленной атаки на IT-ресурсы Федеральной службы государственной статистики.

Отмечаем, что 22 сентября в 19:00 Росстат разместил очередные публикации, в том числе «Информацию о промышленном производстве в России за январь-август 2021 года», «Об индексе потребительских цен за неделю с 14 по 20 сентября 2021 года», «Об индексе цен производителей промышленных товаров в августе 2021 года» и ряд других.

В настоящее время для расширения доступа к данным Росстат публикации дополнительно разосланы в средства массовой информации. Кроме того, данные будут размещены в Единой системе статистической информации (ЕМИСС).

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