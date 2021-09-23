Встреча с главой Республики Марий Эл Александром Евстифеевым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Александр Александрович, добрый день!

А.Евстифеев Евстифеев Александр Александровичглава Республики Марий Эл : Добрый день, Владимир Владимирович!

В.Путин: Как Вы ситуацию оцениваете в республике? О чём хотели бы сегодня доложить?

А.Евстифеев: Если позволите, два вопроса, которые сегодня являются актуальными – это коронавирус и это национальные проекты.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в республике контролируемая. Развернуты больше тысячи коек, для нашей республики это достаточный объём. Медицинскую помощь оказывают 1750 медицинских работников.

Главное сейчас видим в вакцинации населения. План нам доведён – 422 тысячи, в республику сейчас поступило 300 тысяч компонентов вакцины. Охват вакцинацией сегодня – 43 процента, организована работа 111 пунктов. Стараемся, чтобы у населения на смену незнанию и страху пришла ответственность. Ставим задачу не допустить вакцинированного неравенства коллективов.

Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите от имени жителей республики поблагодарить Вас за помощь и финансовую поддержку в борьбе с пандемией. За полтора года из федерального центра в республику поступило 2,5 миллиарда рублей.

Социально-экономическая ситуация в республике оценивается как положительная. Обеспечено увеличение промышленного производства на 1,6 процента, сельхозпроизводство – 114 процентов, увеличен объём строительных работ на 19 процентов, инвестиции в основной капитал – на 17 процентов. На сегодня предприятиями республики реализуется 143 инвестиционных проекта на сумму 20 миллиардов рублей. Осуществляется модернизация объектов транспортной инфраструктуры – это было важно для республики. Это строительство автовокзала, это строительство речного порта в Козьмодемьянске на Волге и это терминал аэропорта в столице, в городе Йошкар-Оле.

За три года реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» эта тема была очень актуальной для республики. Республика была на непочётном последнем месте – 1,2 процента. Мы увеличили здесь нашу работу, и сегодня это 19 процентов. Досрочно выполнены работы сегодня по 2022–2023 годам в части сверхпланового увеличения на 121 километр. Проторговано [проведены торги] уже полностью 2022 год и 64 процента – 2023 года.

Важная тема – демография. Не было детских садов и школ. 15 детских садов мы открыли и три заканчиваем сейчас. По итогам 2021 года показатель доступности дошкольного образования составит 100 процентов.

По национальному проекту «Образование» введены в эксплуатацию пять школ. 30 лет до этого не строили школы. И завершаем строительство сейчас ещё двух школ.

Такая же ситуация в здравоохранении. Но самое важное, за что вся республика благодарит Вас, Владимир Владимирович, в республике не было перинатального центра. С прошлого года строительство идёт. 1 декабря мы перинатальный центр сдаём. Это актуальнейшая тема, потому что младенческая смертность в республике была недопустимо высокой.

Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо Вам за заботу о Республике Марий Эл, спасибо за заботу о её жителях.

В.Путин: Александр Александрович, у Вас действительно ситуация развивается хорошо в республике в целом, хорошие показатели по основным направлениям работы: и инвестиции в основной капитал увеличиваются, стройка на очень хорошем уровне, а стройка, как известно, тянет за собой очень многие другие секторы, и решает вопросы обеспечения жильём людей. Есть и другие показатели, которые характеризуют качество работы Вашей команды.

В то же время сохраняется высокая доля аварийного жилого фонда. Вы об этом тоже знаете. Вы знаете также, что сейчас Правительство принимает решение по продолжению программ ликвидации аварийного жилого фонда. Вам обязательно нужно своевременно сделать соответствующие заявки и вписаться в эти программы.

Так же как и в программы развития ЖКХ. Вы знаете, что на эти цели выделяются очень большие средства – 500 миллиардов, потом еще 100 миллиардов, 150 миллиардов. По разным направлениям, они по-разному называются, но это все деньги практически предусмотренные на решение проблем в сфере ЖКХ. А у Вас здесь есть, чем заниматься: здесь и износ тепловых сетей очень большой – свыше 57 процентов, и электросетей, и водоотведения, водоснабжения – 74 процента. Это копилось десятилетиями. Понятно, что это за один год не решается. Но нужно обязательно вписаться в эти программы.

Так же как и в программы улучшения дорожной сети. Вы только что об этом сказали, Александр Александрович, о том, что торги проводятся и так далее. Но нужно довести, конечно, до нормативного состояния и дороги регионального значения, и местного значения. Причём местного значения, как ни странно, процент даже чуть получше, чем регионального.

Надеюсь, что все эти вопросы будут в поле зрения Вашего внимания, и Вы сделаете все для того, чтобы они решались в нужном ключе и в нужные сроки.

Есть соответствующие обращения от Вас – документы, письма – они все будут проработаны и соответствующие поручения Правительству, ведомствам, министерствам будут мною даны.

Вам хочу пожелать всего самого доброго. Спасибо большое.

А.Евстифеев: Спасибо большое, Владимир Владимирович.

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