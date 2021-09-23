Б. Жамсуев: Бурятский международный фестиваль «Алтаргана» стал символом единения народов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в онлайн-встрече, прошедшей в преддверии 100-летнего юбилея со дня установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края принял участие в онлайн-эстафете Дружбы в рамках 100-летнего юбилея со дня установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

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«На протяжении многих десятилетий Монголия является не только нашим близким соседом, но и одним из ключевых стратегических партнеров в Азии. Этому способствуют общность экономических интересов, традиционно тесные связи между нашими народами, близость подходов ко многим актуальным проблемам международной повестки», — отметил Баир Жамсуев.

«Забайкальский край является ближайшим соседом Монголии с общей границей. Сотрудничество с Восточным и Хэнтийским аймаками плодотворно развивается на протяжении десятков лет. Нас объединяет не только добрососедские, но и родственные связи, а бурятский международный фестиваль «Алтаргана» стал символом единения наших народов», — подчеркнул сенатор.

Баир Жамсуев принял участие в онлайн-эстафете Дружбы в рамках 100-летнего юбилея со дня установления дипломатических отношений между Россией и Монголией

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Баир Жамсуев принял участие в онлайн-эстафете Дружбы в рамках 100-летнего юбилея со дня установления дипломатических отношений между Россией и Монголией

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Баир Жамсуев принял участие в онлайн-эстафете Дружбы в рамках 100-летнего юбилея со дня установления дипломатических отношений между Россией и Монголией

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Баир Жамсуев принял участие в онлайн-эстафете Дружбы в рамках 100-летнего юбилея со дня установления дипломатических отношений между Россией и Монголией

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«Полагаем, что заключение Монголией соглашения о свободной торговле с ЕАЭС может сыграть важную роль в снижении торговых барьеров во внешней торговле и обеспечит участие в региональных экономических интеграционных процессах», — сказал Баир Жамсуев.

Сенатор также отметил поступательное развитие двусторонних межпарламентских отношений. В частности, он напомнил, что в этом месяце состоялись встречи парламентариев двух стран «на полях» Всемирной конференции спикеров парламентов, ВЭФ-2021, продолжается подготовительная работа по проведению 12 октября текущего года совместного заседания Комитета СФ по международным делам и Комитета Великого Государственного Хурала Монголии по внешней политике и безопасности.

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