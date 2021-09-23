А. Яцкин: Совет Федерации будет содействовать устойчивому и ускоренному развитию отечественного АПК

Source: Russia – Council of the Federation

В Краснодарском крае состоялось выездное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В Краснодаре под председательством первого вице-спикера СФ Андрея Яцкина ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «О предварительных итогах реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2021 году и задачах на 2022 год».

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Открывая заседание, первый заместитель Председателя СФ подчеркнул, что Совет Федерации является партнером для всех сторон, заинтересованных в устойчивом и ускоренном развитии отечественного АПК – для Правительства РФ, регионов, производителей и отраслевых объединений.

Парламентарий отметил, что за последние годы национальный АПК добился впечатляющих результатов. «Удалось выйти не только на почти полную обеспеченность по базовым продтоварам, но и нарастить мощный экспортный потенциал». По оценке сенатора, даже в условиях пандемии отечественный АПК работает стабильно, обеспечивая продовольственную безопасность и значительный объем экспортных поступлений.

Вместе с тем Андрей Яцкин выделил ряд проблем отрасли, требующих оперативного решения, в том числе задачу сохранения и повышения плодородия почв и продуктивности земельного фонда. «Почвенный потенциал накапливается столетиями, он требует бережного отношения», — пояснил законодатель.

Серьезным вызовом, по мнению сенатора, является вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. На решение именно этой проблемы направлена государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса, разработку и принятие которой Правительством РФ активно сопровождал Совет Федерации.

В Краснодаре под председательством первого вице-спикера СФ Андрея Яцкина состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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В Краснодаре под председательством первого вице-спикера СФ Андрея Яцкина состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Андрей Яцкин

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Алексей Майоров

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В Краснодаре под председательством первого вице-спикера СФ Андрея Яцкина состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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В Краснодаре под председательством первого вице-спикера СФ Андрея Яцкина состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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В Краснодаре под председательством первого вице-спикера СФ Андрея Яцкина состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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В Краснодаре под председательством первого вице-спикера СФ Андрея Яцкина состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Стратегическая задача, которую мы решаем – обеспечить эффективное использование земель, повысить их производительность», — отметил Андрей Яцкин. Он подчеркнул, что Совет Федерации будет самым внимательным образом контролировать и содействовать реализации этой программы, направленной на развитие агрокомплекса в российских регионах.

Одной из центральных задач развития АПК, по словам первого вице-спикера СФ, является активизация инвестиционного процесса. «Необходимо продолжать совместную работу законодательной и исполнительной власти по обеспечению благоприятных условий и механизмов привлечения инвестиций, Советом Федерации многое делается на этом направлении», — сказал Андрей Яцкин.

Важнейшим соинвестором в развитие сельскохозяйственного потенциала страны, по оценке сенатора, является государство.

Андрей Яцкин привел данные об увеличении бюджетных ассигнований на цели Госпрограммы на 2021 год на 10 млрд руб. до 267 млрд, подчеркнув при этом, что эффективность реализации государственных программ зависит не только финансирования, но и от ритмичного кассового исполнения.

«Кассовое исполнение расходов по Госпрограмме по итогам I полугодия 2021 года все еще ниже среднего показателя исполнения федерального бюджета по государственным программам за данный период. Между тем достичь поставленные перед Госпрограммой цели возможно только обеспечив равномерность и ритмичность финансирования в течение года», — констатировал первый вице-спикер СФ. Обращаясь к Министерству сельского хозяйства РФ, сенатор призвал принять меры для исправления ситуации.

Не без проблем, отметил Андрей Яцкин, идет развитие перспективного органического сельского хозяйства. В мае текущего года развитию «органики» было посвящено заседание Совета по вопросам АПК и природопользования при Совете Федерации под председательством Председателя СФ Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Итогом заседания стала важная инициатива по разработке Стратегии развития органического сельскохозяйственного производства до 2030 года.

По словам первого вице-спикера СФ, также необходимо продолжать работу по наведению порядка в терминологии.

Отдельно Андрей Яцкин отметил необходимость системной поддержки отечественного цветоводства. Среди требующих решения проблем отрасли — длительность окупаемости, закредитованность, дефицит долгосрочных инвестиций в обновление основных фондов. «Наши главные выводы: нужны механизмы субсидированного кредитования и привлечения инвестиций. Совет Федерации будет не только держать на контроле, но и активно участвовать в поддержке отечественного цветоводства».

Стратегической задачей первый вице-спикер СФ назвал снижение зависимости от импорта семян и посадочного материала. Он отметил, что развитие отечественной селекции и семеноводства тормозится системными проблемами, которые неоднократно обсуждались профильным Комитетом СФ.

По его словам, один из главных барьеров для отечественных селекционеров — инвестиционный «голод», неразвитость связующего звена между оригинаторами и коммерческими потребителями селекционных достижений, отсутствие отрегулированного механизма роялти. Как следствие – медленное внедрение новых сортов, утрата конкурентных преимуществ отечественных селекционных достижений. «Нужны прозрачные работающие механизмы коммерциализации селекционных достижений. Назрело обеление рынка, которое обязательно должно сочетаться с инструментами поддержки, стимулирования и защиты отечественных селекционеров. В противном случае оборотным эффектом более жесткого регулирования этого чувствительного рынка станет быстрое вытеснение с него отечественных игроков, которые не смогут противостоять давлению крупнейших транснациональных монополистов. При таком сценарии мы быстро утратим контроль над ключевым селекционным звеном», — сказал он.

Как считает Андрей Яцкин, совершенствование нормативной правовой базы селекции и семеноводства в контексте работы над федеральным законом «О семеноводстве», должно гарантировать экономическую привлекательность отрасли. Принципиальное значение имеет развитие механизмов частно-государственного партнерства, уточнил он.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия подчеркнул, что агропромышленный комплекс стабильно демонстрирует хорошие результаты. «Важным фактором обеспечения развития АПК является законодательное обеспечение. В период весенней сессии велась активная работа по данному направлению. Нашим Комитетом было рассмотрено 27 федеральных законов, которые были рекомендованы к одобрению Советом Федерации. Из них 3 были инициированы сенаторами», — проинформировал парламентарий.

Глава Комитета СФ обратил внимание на законы, которые, по его мнению, окажут значительное влияние на развитие АПК. Прежде всего, «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», авторами которого стали сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы. «Он предоставил сельскохозяйственному товаропроизводителю новую возможность заключать договоры сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой на случай объявления режима ЧС в субъекте Федерации, а также получения страховых возмещений при наступлении страхового случая в результате ЧС», — пояснил Алексей Майоров.

Сенатор сообщил, что в целях информирования аграриев о существенных изменениях в законодательстве о сельскохозяйственном страховании с господдержкой Комитет запланировал в период осенней сессии 2021 г. проведение серии семинаров-совещаний по федеральным округам.

Алексей Майоров обозначил ряд актуальных задач. В целях реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию 13 октября профильным Комитетом СФ будут организованы парламентские слушания «О механизмах стабилизации цен на агропродовольственном рынке Российской Федерации». Также Комитет в период осенней сессии текущего года проведет отдельное парламентское мероприятие, посвященное выработке решений, которые обеспечат ускоренный рост производства плодоовощной продукции.

С этим непосредственно связан вопрос расширения сбыта сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования, в целях увеличения на рынке предложения овощной продукции по низким ценам. «Мы понимаем, конечно, что рост цен зависит также и от повышения стоимости ресурсов, применяемых в АПК – горюче-смазочные материалы, электроэнергия, семена, минеральные удобрения. Эти вопросы также на контроле у Комитета, мы их регулярно рассматриваем на наших мероприятиях с участием органов власти и бизнес-сообщества», — подчеркнул Алексей Майоров.

По словам сенатора, в поле зрения Комитета постоянно находится молочная отрасль, где не достигнуто пороговое значение самообеспеченности. Несмотря на действующие меры господдержки ситуацию радикально исправить пока не удается и нужно искать новые пути ее решения. Как подчеркнул Алексей Майоров, особую актуальность приобретает сейчас вопрос внедрения маркировки молочной продукции средствами идентификации. Глава Комитета СФ также напомнил, что перед регионами стоит важнейшая задача – повышение эффективности использования каждого рубля. «Необходимо активизировать работу по своевременному доведению средств государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей из бюджетов как федерального, так и регионального уровней», — сказал он.

В работе выездного заседания принимают участие сенаторы Российской Федерации Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Виктор Новожилов, НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Олег Алексеев, АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Геннадий Емельянов, ЕмельяновГеннадий Егоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Татарстан Арсен Фадзаев, ФадзаевАрсен Сулеймановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Северная Осетия – Алания Сергей Рябухин, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Валерий Васильев, ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области Юрий Федоров, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики Эдуард Исаков, ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Белан Хамчиев, ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия Владимир Бекетов, БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края Сергей Михайлов, МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края заместитель Министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, председатель краевого Законодательного Собрания Юрий Бурлачко, представители федеральных и региональных органов государственной власти, научных и общественных организаций.

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