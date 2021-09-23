А. Варфоломеев: Нужны организационные и законодательные изменения для улучшения доступности медпомощи онкобольным

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании «круглого стола», организованного Палатой молодых законодателей при СФ.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей при Совете Федерации (ПМЗ) Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в заседании «круглого стола», организованного членами Палаты.

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Мероприятие провела председатель Комитета ПМЗ по социальной политике и здравоохранению Анна Шевченко.

Участники заседания рассмотрели актуальные вопросы лекарственного обеспечения больных онкологическими заболеваниями, а также необходимые организационные и законодательные изменения, улучшающие доступность медицинской помощи.

По словам Александра Варфоломеева, речь также шла о расширении доступа к высокоэффективной терапии в контексте совершенствования механизмов финансирования лекарственного обеспечения, в том числе, в рамках программы ОМС.

Изменения должны расширять доступ к инновационной дорогостоящей терапии и касаться проведения профилактики сопроводительной терапии

«Необходимо рассмотреть возможность внедрения нового подхода к механизмам финансирования медицинской помощи пациентам, страдающим онкологией, за счет средств обязательного медицинского страхования», — считает сенатор. Он отметил, что изменения должны расширять доступ к инновационной дорогостоящей терапии и касаться проведения профилактики сопроводительной терапии.

Участники заседания указали, что существующая модель финансирования не позволяет полностью покрывать расходы на высокоэффективную противоопухолевую терапию как на региональном уровне, так и в федеральных медицинских учреждениях.

В этой связи были заслушаны предложения экспертов, направленные на разрешение сложившейся ситуации. По словам депутата Московской городской Думы Людмилы Стебенковой, в столичном регионе составлен перечень лекарственных препаратов для лечения злокачественных образований. «К базовому тарифу добавляется тариф на оплату противоопухолевых лекарственных препаратов, который определяется по стоимости за единицу измерения», — пояснила она.

Заседание «круглого стола» с участием членов Палаты молодых законодателей

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Заседание «круглого стола» с участием членов Палаты молодых законодателей

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Заседание «круглого стола» с участием членов Палаты молодых законодателей

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Заседание «круглого стола» с участием членов Палаты молодых законодателей

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Заседание «круглого стола» с участием членов Палаты молодых законодателей

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Заседание «круглого стола» с участием членов Палаты молодых законодателей

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Заседание «круглого стола» с участием членов Палаты молодых законодателей

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Заседание «круглого стола» с участием членов Палаты молодых законодателей

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Заседание «круглого стола» с участием членов Палаты молодых законодателей

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Заседание «круглого стола» с участием членов Палаты молодых законодателей

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Заседание «круглого стола» с участием членов Палаты молодых законодателей

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Заседание «круглого стола» с участием членов Палаты молодых законодателей

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Заседание «круглого стола» с участием членов Палаты молодых законодателей

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Заседание «круглого стола» с участием членов Палаты молодых законодателей

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Заседание «круглого стола» с участием членов Палаты молодых законодателей

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Заседание «круглого стола» с участием членов Палаты молодых законодателей

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Заседание «круглого стола» с участием членов Палаты молодых законодателей

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Заседание «круглого стола» с участием членов Палаты молодых законодателей

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Заседание «круглого стола» с участием членов Палаты молодых законодателей

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Заседание «круглого стола» с участием членов Палаты молодых законодателей

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Член Комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области отметил важность сопроводительной терапии при лечении пациентов со злокачественными образованиями, в частности, профилактики фебрильной нейтропении. «Фебрильная нейтропения – это основной и наиболее частый фактор, ограничивающий дозоинтенсивность химиотерапии», — сказал он.

Сенатор считает необходимым расширить для онкологических больных перечень видов медицинской помощи, оплачиваемых за счет средств ОМС.

В заседании также приняли участие заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ольга Царева, представители профессионального сообщества, эксперты.

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