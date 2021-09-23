Андрей Максимов: «Ввод новых электростанций на базе ВИЭ в рамках программы поддержки до 2035 года может вырасти до 8 ГВт»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 23 сентября. – Ввод новых электростанций на базе ВИЭ в рамках программы поддержки до 2035 года может вырасти суммарно до 8 ГВт при сохранении снижения показателей, продемонстрированного на первом отборе проектов, рассказал директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов в ходе конференции «Энергетика России: новый цикл – новые трансформации».

Глава Департамента напомнил, что Минэнерго в целом развивает все виды генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии. Правительство России приняло решение о продлении программы поддержки «зелёной» энергетики до 2035 года. Первый же отбор в рамках этой программы показал динамику снижения одноставочной цены.

«По нашим оценкам, совокупные объёмы вводов по второй программе могут вырасти с порядка 6,5 ГВт до 8 ГВт, если цифры останутся прежними», – сказал Андрей Максимов.

По его словам, вторая программа предполагает кардинально другие методы отбора и мотивации участников. «Главная мотивация – поставка электроэнергии. Чем больше электроэнергии с таких объектов будет поставлено, тем выше прибыль конкретного собственника», – отметил директор Департамента.

«Первая программа показывала постепенное снижение удельных величин, по второй программе снижение одноставочной цены составило 54%. Это средняя величина по одноставочной цене, а максимальное снижение – 90% от той величины, которая была установлена. По солнечным электростанциям средние цифры – 50% при максимальном снижении 58%. Вторая программа началась с положительных результатов, хотелось бы, чтобы так и продолжалось», – добавил он.

По оценке Минэнерго, выработка электроэнергии электростанциями, введёнными в рамках двух программ, составит 36-38 млрд КВт.ч. За период второй программы на экспорт может быть поставлено комплектующих для ВИЭ примерно на 34 млрд рублей, заключил Андрей Максимов.

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