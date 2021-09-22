Э. Набиуллина: Банк России считает защиту прав потребителей финансовых услуг своим важнейшим приоритетом

Source: Russia – Council of the Federation

Глава ЦБ выступила на заседании Совета Федерации.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступила на заседании Совета Федерации с докладом «О реализации единой государственной денежно-кредитной политики и регулировании финансового сектора для достижения национальных целей развития.

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«Мы вернулись на ту траекторию роста, на которой находились бы, если бы пандемии не было. Здесь, конечно, большой вклад внесли и меры бюджетной поддержки Правительства, и оперативная работа законодателей, которая создала правовые условия для реализации антикризисной политики и купирования дальнейших рисков. Со своей стороны мы дали регуляторные послабления банкам, чтобы они поддерживали граждан и бизнес, проводили мягкую денежно-кредитную политику, и, только убедившись, что восстановление экономики устойчиво, начали повышать ставку», — сказала глава ЦБ.

Она напомнила, что Россия перешла к таргетированию инфляции сравнительно недавно – шесть лет назад. «Как только инфляция подрастает, люди, помнящие огромную инфляцию 90-х и просто высокую нулевых годов, ждут, что дальше она будет расти, а не снижаться. И люди начинают больше тратить, меньше сберегать, боясь, что деньги обесценятся, делать крупные покупки даже в кредит, ожидая, что нужные им товары подорожают. И это само по себе толкает инфляцию вверх. Поэтому мы должны обязательно снизить инфляцию и инфляционные ожидания как можно скорее».

«Сейчас мы ожидаем, что с учетом нашей денежно-кредитной политики инфляция вернется к уровню 4–4,5 процента во второй половине следующего года», — сказала Эльвира Набиуллина.

По ее словам, вторая проблема, которую нужно держать под контролем, — закредитованность граждан. «Важно, чтобы кредиты помогали людям решать свои жизненные задачи, а не загоняли в долговую яму».

Необходимо затормозить выдачу новых необеспеченных кредитов, подчеркнула глава ЦБ. «Поэтому мы выступаем за наделение Банка России полномочиями по установлению количественных ограничений на предоставление рискованных потребительских кредитов. Мы сможем ограничить для каждого банка долю кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки или долю долгосрочных потребительских кредитов. При этом банки сохранят капитал, который смогут использовать на ипотеку или корпоративные кредиты».

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Банк России считает защиту прав потребителей финансовых услуг своим важнейшим приоритетом. «Пока финансовая индустрия не поймет, что нас устраивает только ситуация, когда взаимодействие финансовой организации и человека прозрачно и выгодно для обеих сторон, мы будем только ужесточать поведенческий надзор».

Глава Банка России затронула вопрос развития технологий. В частности, в декабре начнется тестирование платформы «Знай своего клиента», которая позволит банкам меньше ресурсов тратить на анализ каждого потребителя их услуг. В начале следующего года стартует пилотный проект по внедрению цифрового рубля.

Эльвира Набиулина подняла тему внедрения повестки устойчивого развития, ESG. Она подчеркнула, что финансовые институты должны быть проводниками финансирования для «зеленой трансформации», поддерживая «зеленые» проекты.

Глава ЦБ ответила на вопросы сенаторов, которые затронули такие темы, как противодействие телефонному мошенничеству, совершенствование механизма агрострахования, развитие «зеленого финансирования», повышение финансовой грамотности.

Подводя итоги обсуждения, Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга подчеркнула, что палата принимает активное участие в подготовке законопроектов, направленных на развитие финансового сектора, плотно взаимодействуя с Центробанком.

Она подчеркнула, что взвешенная и сбалансированная денежно-кредитная политика Банка России обеспечила устойчивость финансового сектора и в то же время возможность реализации необходимых мер поддержки граждан и отраслей экономики в период пандемии. Председатель СФ также отметила работу Банка России по защите интересов потребителей финансовых услуг, успехи в развитии цифровых финансовых сервисов, создании условий для получения дистанционных услуг.

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