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#Центр Хруничева#Спартакиада22.09.2021 12:49

Центр Хруничева принимает участие в Пятой отраслевой спартакиаде

В воскресенье, 19 сентября 2021 года, стартовала Пятая отраслевая спартакиада работников Госкорпорации «Роскосмос» и ее организаций. Семь дней более тысячи спортсменов из 23 команд будут бороться за звание сильнейших в 11-ти спортивных дисциплинах: шахматы, мини-футбол, гандбол, баскетбол, волейбол, плавание, настольный теннис, бадминтон, теннис, дартс и «космическая гонка».

В самом масштабном спортивном событии для сотрудников российской ракетно-космической отрасли ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») представят 75 спортсменов. Шесть человек приехали из ковровского филиала Конструкторского бюро «Арматура» и 15 — из омского Производственного объединения «Полёт».

В первый же день Спартакиады после торжественной церемонии открытия, которая прошла в спортивно-оздоровительном комплексе «Звезда», команды по гандболу, мини-футболу и настольному теннису встретились на спортивных площадках.

Со счётом 4:2 наши спортсмены выиграли у команды Научно-производственного объединения «Техномаш» имени С.А. Афанасьева (входит в Роскосмос) по настольному теннису, уверенную победу в 22 очка против 2 одержали на встрече с командой Ракетно-космической корпорации Энергия имени С.П. Королёва (входит в Роскосмос) по гандболу. Поражением с небольшим разрывом закончилась игра по мини-футболу с компанией «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в Роскосмос), счёт 1:2.

Во понедельник без победы для Центра Хруничева закончилась встреча с ИСС по баскетболу. Наши спортсмены забросили 9 мячей в корзину, пропустив 15. Два успешных матча команда Центра Хруничева провела по настольному теннису, обыграв со счётом 4:2 РКК «Энергия» и 4:0 Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, но уступив команде Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в Роскосмос): 3:4.

Завершился второй день Спартакиады победой спортсменов предприятия по большому теннису в матче с Научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина со счётом 2:1.

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