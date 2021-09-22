Ф. Мухаметшин: Контакты молодежи России и Таджикистана способствуют установлению долговременных дружеских и партнерских связей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с делегацией муниципальных служащих из Таджикистана.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области провел встречу с официальной делегацией муниципальных служащих из Таджикистана.

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Молодые люди прибыли в Россию по программе «Новое поколение», которую с 2011 года реализует Россотрудничество. Это программа краткосрочных поездок иностранной молодежи в Россию. Ежегодно более 1000 молодых лидеров в возрасте от 25 до 35 лет посещают Россию, чтобы установить профессиональные контакты, выстроить долгосрочные партнерские отношения с российскими государственными и негосударственными структурами, молодежными и общественными организациями.

Фарит Мухаметшин отметил, важность контактов представителей молодежи двух стран и подчеркнул, что программа пребывания делегации из Таджикистана позволяет познакомиться с различными сферами деятельности государственных структур и общественных организаций.

Встреча заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Фарита Мухаметшина с официальной делегацией муниципальных служащих из Таджикистана

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Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин

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Встреча заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Фарита Мухаметшина с официальной делегацией муниципальных служащих из Таджикистана

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Встреча заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Фарита Мухаметшина с официальной делегацией муниципальных служащих из Таджикистана

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Фарит Мухаметшин

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Встреча заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Фарита Мухаметшина с официальной делегацией муниципальных служащих из Таджикистана

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Встреча заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Фарита Мухаметшина с официальной делегацией муниципальных служащих из Таджикистана

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Встреча заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Фарита Мухаметшина с официальной делегацией муниципальных служащих из Таджикистана

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Встреча заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Фарита Мухаметшина с официальной делегацией муниципальных служащих из Таджикистана

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Встреча заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Фарита Мухаметшина с официальной делегацией муниципальных служащих из Таджикистана

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Встреча заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Фарита Мухаметшина с официальной делегацией муниципальных служащих из Таджикистана

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Сенатор рассказал о деятельности Совета Федерации, коснулся отношений России и Таджикистана, региональной повестки дня. Особое внимание он уделил парламентской составляющей двустороннего сотрудничества.

Фарит Мухаметшин ответил на вопросы молодых людей, которые интересовались возможностью изучения русского языка, получения образования, гуманитарного взаимодействия.

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