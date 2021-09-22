Сенаторы приняли Заявление о необходимости объединения усилий международного сообщества в противодействии терроризму

Source: Russia – Council of the Federation

Докладчиком по вопросу выступил первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам В. Джабаров.

Совет Федерации принял Заявление о необходимости объединения усилий международного сообщества в противодействии терроризму.

Смотрите также

Проект документа внесен Комитетом СФ по международным делам.

Докладчиком по вопросу выступил первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области

Сенатор отметил, что этот документ разработан в продолжение дискуссии, состоявшейся на Первом Глобальном парламентском саммите по борьбе с терроризмом в Вене 9 сентября текущего года.

«В нашем заявлении мы еще раз констатируем, что противодействие терроризму возможно исключительно совместными усилиями государств, на основе неукоснительного соблюдения норм международного права и при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности ООН», — сказал Владимир Джабаров.

Он отметил, что российские парламентарии приветствуют подписание на полях саммита в Вене Меморандума о взаимопонимании между МПА СНГ и Антитеррористическим управлением ООН в качестве первого шага, направленного на придание парламентского измерения инициативы Президента России о создании по‑настоящему широкой международной антитеррористической коалиции.

«Считаем важным призвать продолжить разговор на эту тему в мае следующего года в Санкт-Петербурге на Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу», — подчеркнул Владимир Джабаров.

Совет Федерации констатирует важность усиления противодействия терроризму путем сотрудничества с региональными организациями, такими как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружество Независимых Государств, Организация Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества

«Совет Федерации констатирует важность усиления противодействия терроризму путем сотрудничества с региональными организациями, такими как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружество Независимых Государств, Организация Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества. Доказал свою эффективность Специальный Комитет по противодействию терроризму Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, созданный по инициативе нашей страны», — отмечается в Заявлении.

Заявление будет направлено в Организацию Объединенных Наций, парламенты государств – членов ООН и международные парламентские организации.

MIL OSI