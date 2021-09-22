Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#Набор 2018#Блоги22.09.2021 11:10

Полеты на Л-39 для профессиональных летчиков

Важнейшей частью подготовки космонавтов всегда была и остаётся лётная подготовка, которую обеспечивают лётный состав и технический персонал Объединённого авиационного отряда имени В.С. Серёгина, базирующегося на аэродроме «Чкаловский».

Каждый космонавт, независимо от того, имеет он лётное образование или нет, выполняет учебно-тренировочные полёты на самолётах Л-39, полёты на аэровизуальное и приборное наблюдение земной поверхности на самолётах-лабораториях Ту-134ЛК и воспроизведение режимов невесомости на самолёте Ил-76МДК.

В среднем на специализированную лётную подготовку выделяется 15 часов в год на каждого космонавта. С каждым разом упражнения и задачи становятся труднее. Простой пилотаж сменяется сложным, а после него, как правило, планируются полёты на групповую слётность, ведь в космосе космонавты тоже производят сближение и стыковку со станцией, а пока они отрабатывают это на Л-39. При скорости 400-500 км/ч космонавт должен сразу замечать малейшее изменение дистанции (отстаёт он или догоняет) и как исправить отклонение. После отрабатывания навыков групповой слётности задания ещё усложняются — это полёты на малой высоте, где некогда размышлять, а нужно мгновенно реагировать на ситуацию.

Космонавт-испытатель Алексей Зубрицкий продолжает рассказывать подробности об этой тренировке в блоге «Жизнь космонавта».

Как мы уже рассказывали, во время тренировок на учебно-тренировочных самолетах Л-39 все космонавты делятся на две группы. Космонавты и кандидаты в космонавты, которые имеют:

Первоначальное летное образование (военные летчики). Эта группа выполняет полёты из передней кабины самолета: контрольные — вместе с инструктором, а тренировочные — самостоятельно;

без первоначального летного образования. Эта группа космонавтов выполняет полёты из задней кабины самолета (в составе экипажа).

Сегодня поговорим о первой группе. Поскольку большинство военных лётчиков в лётных училищах начинали подготовку с Л-39, то для них этот самолет является ранее освоенным. После училища каждый военный лётчик получает большой опыт полётов на различных типах самолетов, стоящих на вооружении ВС РФ. Поэтому подготовка к полётам и полёты в лётном отряде Центра подготовки космонавтов для них не имеют больших отличий от тех, которые выполняли в лётных полках.

Перед полетами на самолете Л-39 космонавты сдают зачёты по знанию авиационной техники, руководства по летной эксплуатации самолета, района полёта аэродрома и др. Затем нужно пройти предварительную подготовку к полётам. Непосредственно полёты первая группа космонавтов может выполнять как из передней кабины (контрольные и тренировочные), так и из задней кабины (в составе экипажа). При восстановлении навыков в полёте после перерывов выполняются сначала несколько контрольных полетов в комплексе по нескольким упражнениям с инструктором в задней кабине, затем выполняются тренировочные полеты — самостоятельно в передней кабине.

Полёты выполняются днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях, на простой и сложный пилотаж, на малых, средних и больших высотах, а также выполняются полеты на групповую слетанность.

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