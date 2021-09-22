Обращение к участникам конгресса Международной федерации хоккея

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Дамы и господа! Уважаемые друзья!

Рад приветствовать в России участников полугодового конгресса Международной федерации хоккея на льду.

С этой авторитетной организацией у нашей страны давние и тесные связи, богатая история успешной реализации многих совместных проектов, и мы хорошо знаем, какие увлечённые своим делом, настоящие профессионалы трудятся в её совете, комиссиях, группах, сколько сил отдают они развитию хоккея в мире.

В России этот динамичный, зрелищный и просто красивый вид спорта входит в число наиболее популярных, востребованных и любимых. У нас по праву гордятся славными традициями и достижениями национальной хоккейной школы, нашими выдающимися мастерами, активно и с глубоким пониманием следят за событиями мирового хоккея, с одинаковым энтузиазмом смотрят матчи хоккейных команд и сами играют в хоккей.

По данным за прошлый год, только официально хоккеем занималось в России более 620 тысяч человек, из них около 74 тысяч – молодёжь, которая обучается хоккею в специализированных школах, то есть планирует связать с этим видом спорта свою жизнь.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Международную федерацию за неизменно конструктивное взаимодействие и доверие. Не раз при выборе места проведения чемпионатов вы отдавали предпочтение нашей стране, и повторю, что для российского общества это по-особому ценно и значимо.

С нетерпением ждём и намеченный на конец 2022 года молодёжный чемпионат мира в Новосибирске и Омске и 86-й чемпионат мира в Санкт-Петербурге в 2023 году.

В реализации своих программ и проектов федерация может и в дальнейшем, всегда уверенно рассчитывать на Россию как на надёжного партнёра, своего единомышленника по укреплению позиций хоккея в мире, его масштабной популяризации.

Отдельно, особо отмечу работу президента федерации, уважаемого господина Фазеля, с которым мне не раз доводилось общаться лично.

В высшей степени ответственный, знающий, энергичный и открытый человек, его отличают не только блестящий талант организатора и огромный опыт, но и искренняя преданность хоккею. Отдавая должное всем руководителям Международной федерации за всю её историю, вклад господина Фазеля в поддержку и продвижение этого вида спорта, безусловно, исключителен. Такого подъёма, такого интереса к хоккею во всём мире никогда ранее не было.

Знаю, что Рене Фазель завершает свою работу в Федерации. На нынешнем полугодовом конгрессе будет избрано новое руководство, в том числе новый президент. Хотел бы пожелать ему приумножить достижения своих предшественников, приумножить успех и славу мирового хоккея.

Успехов, плодотворной работы желаю и участникам конгресса. Надеюсь, что визит в северную столицу России – прекрасный Санкт-Петербург – оставит у вас только самые лучшие впечатления.

Благодарю вас за внимание.

MIL OSI