Н. Журавлев выступил на Всероссийской конференции «Госзаказ 2021/22: революция или трансформация?»

Source: Russia – Council of the Federation

Конференция проходит в Республике Карелия в рамках Недели госзаказа.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области выступил на Всероссийской конференции «Госзаказ 2021/22: революция или трансформация?».

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Конференция проходит в Республике Карелия в рамках Недели госзаказа восьмой год подряд. Среди участников — специалисты в области госзакупок, главные регуляторы контрактной системы, представители органов власти, эксперты из разных регионов.

Выступая на торжественном открытии конференции, Николай Журавлев отметил, что проведение такого рода форума — отличная площадка для продуктивного диалога о правоприменении закона о госзакупках и поиска новых решений по его дальнейшему совершенствованию. «Работа активно ведется с самого момента опубликования закона. За все время его существования в него было внесено более 77 изменений и принято более 300 постановлений Правительства. Участникам госзакупок часто приходилось подстраиваться под новые правила», — сказал сенатор.

Оптимизационные пакеты преобразили закупочный процесс: сократились сроки, способы закупок, упростились требования к документации, закупки перешли в электронный формат

Недавно был принят большой оптимизационный пакет, указал вице-спикер СФ. «Мы долго работали над ним совместно с Правительством. Подключали субъекты РФ к обсуждению, многие предложения регионов были учтены. Оптимизационные пакеты преобразили закупочный процесс: сократились сроки, способы закупок, упростились требования к документации, закупки перешли в электронный формат. Теперь важно проанализировать правоприменение принятых изменений, в частности универсальную стоимостную предквалификацию, отмену первых частей заявок по аукционам, электронное актирование», — отметил Николай Журавлев.

Среди других актуальных тем для обсуждения на конференции он выделил «аукционный крен», определение начальной (максимальной) цены контракта для строительных работ, стимулирование финансирования поставщиков и дальнейшее расширение их участия в закупках для повышения конкуренции. Работа в этом направлении должна быть продолжена, подчеркнул сенатор. По поручению Президента ряд шагов уже принят: увеличена доля МСП в закупках, сокращен срок оплаты по исполненным контрактам.

«Совет Федерации открыт для взаимодействия с регионами, профессиональным сообществом, экспертами. Мы активно отстаиваем позицию субъектов РФ при доработке закона. Будем рады новым предложениям, которые, уверен, участники мероприятия выработают по итогам обсуждений принятых новаций и текущей ситуации в контрактной системе», — заключил парламентарий.

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