Source: Russia – Council of the Federation

Выступление состоялось в рамках «правительственного часа».

Министр экономического развития РФ Максим Решетников выступил на заседании Совета Федерации с докладом о прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Выступление состоялось в рамках «правительственного часа».

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По словам Министра, российская экономика восстановилась быстрее, чем предполагалось Общенациональным планом восстановления экономики — во втором квартале 2021 года. «Это произошло, в первую очередь, за счет роста потребительского спроса – восстанавливаются реальные денежные доходы населения. Сыграл роль отложенный спрос – люди стали совершать покупки, которые не сделали в прошлом году». Свою роль сыграли масштабные социальные выплаты. Вклад внесли инвестиции – благодаря росту чистой прибыли, корпоративного и ипотечного кредитования, увеличению бюджетных инвестиций.

Максим Решетников отметил, что рост экономики напрямую связан с перезапуском инвестиционного цикла. «Частным инвестициям нужны прозрачные долгосрочные условия, стабильность и предсказуемость».

По его словам, чтобы инвесторы в регионах быстрее запускали проекты, и их становилось больше, будет продолжена трансформация делового климата. В перезапуске инвестцикла государство продолжит играть важную роль как инвестор. «Это бюджетные инвестиции, реформа институтов развития, использование средств ФНБ, за счет которого до 2024 года будут профинансированы стратегически важные для всей страны проекты на 1,6 трлн рублей. Это бюджетные кредиты для регионов, запущенные по поручению Президента», — сказал Максим Решетников.

Министр подчеркнул, что регионы являются одной из точек роста экономики. «Чтобы ускорить развитие субъектов, нужно добиться устойчивости региональных и муниципальных финансов, создать условия для роста инвестиций, занятости, зарплат».

«Для этого сформирован целый ряд механизмов: бюджетные инфраструктурные кредиты и облигации, реструктуризация долгов перед федеральным бюджетом. Действуют преференциальные режимы, программы социально-экономического развития, индивидуальные программы развития. Введен механизм кураторства федеральных округов. Адаптируем под вызовы и возможности экономические модели развития субъектов», — сказал Министр.

Максим Решетников напомнил, что по поручению Президента 500 млрд рублей выделено на бюджетные кредиты для инфраструктурных проектов. Уже одобрены 22 заявки от 13 субъектов на 266 млрд рублей: строительство метро в Челябинске, развитие Нижегородской агломерации, создание культурно-делового центра в Мурманске, проекты комплексной застройки в Якутии и Московской области. На рассмотрении еще 10 заявок.

Он подчеркнул, что принципиально важно, что деньги распределены между субъектами в виде лимитов, значит, каждый регион получил возможность воспользоваться этим механизмом. «У нас есть установка от Президента, от руководства Правительства максимально помогать регионам. Наша задача – донастроить заявки регионов, найти экономическую эффективность в проектах».

Максим Решетников сообщил, что запущен «механизм 1704» – реструктуризация кредитов регионов перед федеральным бюджетом, чтобы высвободившиеся средства не возвращать в федеральный бюджет, а направлять на развитие. Всего субъекты могут высвободить 628 млрд рублей. 43 региона уже направили заявки на 246 проектов, высвобождая таким образом более 100 млрд рублей. На них будут построены свыше 800 объектов инфраструктуры, создано 60 тысяч рабочих мест.

«Все регионы разные, и подход к их развитию – адресный. В прошлом году утвердили 10 индивидуальных программ развития. Уже создано 4 тысячи новых рабочих мест, привлечено 16 млрд рублей частных инвестиций В этом году принято решение – в проекте бюджета запланирована поддержка еще двух субъектов – Республики Мордовия и Астраханской области. Также занимаемся переориентацией экономики Кемеровской области на новые «неугольные» отрасли», — сказал он.

Максим Решетников подчеркнул, что в целом прогноз развития экономики получился реалистичным, но напряженным. На его основе сформирован бюджет. «Важно, чтобы в условиях ужесточения денежно-кредитной политики бюджетная политика оставалась нейтральной. Иными словами, чтобы ненефтегазовые доходы из бюджета поступали обратно в экономику – в виде адресных социальных выплат, дорожных строек, детских садов, больниц. То есть, на конкретные изменения в жизни людей. Для этого важна эффективность процедур, ритмичность и равномерность расходования средств – для повышения их «оборачиваемости», снижения остатков».

Министр также ответил на вопросы сенаторов, которых интересовали такие темы, как поддержка малого и среднего предпринимательства, перспективы приватизации объектов культурного наследия предпринимателями, предоставление государственных кредитов на развитие малых и средних городов, разработка мер устранения перекрестного субсидирования в энергосетевом комплексе, привлечение инвестиций в регионы, снижение вредных выбросов в атмосферу.

Аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев отметил, что в прогнозе Правительства есть два сценария – базовый и консервативный. Базовый вариант, по мнению Счетной палаты, имеет все признаки целевого. «Консервативный вариант представляется более реалистичным. Например, более жесткая денежно-кредитная политика, меньший объем кредитов в экономике, более позднее расходование средств ФНБ. С учетом этого наиболее вероятным является реализация именно консервативного, а не базового сценария».

Дмитрий Зайцев указал, что необходимо также разработать полноценный рисковый сценарий. «О разработке такого стресс-сценария Счетная палата говорила неоднократно».

Как отметила Председатель СФ Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга уже установилась традиция — до обсуждения проекта бюджета на «правительственном часе» всегда рассматривается вопрос о прогнозе социально-экономического развития, на базе которого и формируется бюджет.

Подводя итоги обсуждения, она подчеркнула, что состоялся содержательный диалог. «Есть четкость, внятность позиции Правительства РФ в лице Министра экономики: где мы находимся, что мы должны делать и каких целей достигнуть с учетом механизмов, шагов, которые будет предпринимать Правительство для обеспечения устойчивого экономического роста».

Председатель СФ отметила, что прожит очень тяжелый период пандемии. «Президентом, Правительством, Федеральным Собранием было сделано все, чтобы минимизировать последствия пандемии и не допустить ни макроэкономического, ни финансового обвала. Мы прошли с наименьшими потерями. И то, что сегодня мы вышли на допандемический уровень по темпам развития и восстановления экономики, подтверждает эффективность мер, которые были приняты, по поддержке малого и среднего бизнеса, отдельных отраслей экономики, граждан. Это хорошая основа для дальнейшего развития».

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