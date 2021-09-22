Маска Софьи Великой пополнит коллекцию Государственного музея спорта

Source: Russia Ministry of Sport

21 сентября в Государственном музее спорта Минспорта России состоялась «Экскурсия со спортсменом».

Со своими поклонниками встретилась двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая. Динамичное и активное общение велось сразу в двух форматах – онлайн и офлайн.

«В этом учебном сезоне «Экскурсия со спортсменом» проходит при поддержке Минспорта России и в рамках проекта Департамента образования города Москвы «Прогулки по музеям онлайн». Благодаря таким встречам мы стираем расстояние между пьедесталом почёта и креслом зрителя, даём возможность учащимся, болельщикам и юным спортсменам пообщаться со своими кумирами, ощутить близость их побед и вдохновиться на собственные», – рассказала о мероприятии директор Музея Елена Истягина-Елисеева.

Юным спортсменам Софья Великая рекомендовала никогда не сдаваться, много трудиться, оттачивать каждое движение, воспринимать все события в жизни с лёгкостью и позитивным настроением. Наибольшей популярностью среди присутствующих пользовались вопросы об Олимпиаде-2020.

«В Токио без нервов не обошлось. Финал против Франции собрал столько сюжетных линий, что концовка могла быть совершенно непредсказуемой. Получилась счастливой. Женская сабля – это главное российское оружие. Ещё 20 лет назад мы были учениками, а теперь доминируем на второй Олимпиаде подряд», – отметила чемпионка.

Для мира фехтования Софья Великая – настоящая легенда. Двукратная олимпийская чемпионка 2016 и 2020 годов в командном первенстве, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр 2012, 2016 и 2020 годов в личном первенстве, восьмикратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России, заслуженный мастер спорта России, майор Вооруженных сил Российской Федерации. Именно ей команда доверила нести флаг ОКР на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Теперь она планирует защищать честь нашей страны на Олимпиаде в Париже.

Софья Великая проводит «Экскурсию со спортсменом» уже во второй раз. В 2017 году она передала в дар Музею победные саблю и перчатку. В завершение нынешней встречи спортсменка позволила каждому желающему подержать в руках свои олимпийские медали, сделать с ними памятные фотоснимки, раздала автографы и пообещала пополнить коллекцию Музея фехтовальной маской.

Пресс-служба Минспорта России

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