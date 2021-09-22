Л. Сафин провел совещание по цифровой трансформации рынка пассажирских перевозок легковым такси

Source: Russia – Council of the Federation

Результатом проводимой в этой сфере работы должен стать серьезный нормативный правовой акт, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Ленар Сафин СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан провел совещание на тему «Цифровая трансформация рынка пассажирских перевозок легковым такси: преимущества и недостатки».

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Сенатор отметил, что рынок такси становится более цивилизованным, удобным и доступным для потребителей, чем это было еще 10 лет назад. Во многом, это происходит благодаря информационным технологиям. Однако в данной сфере есть еще ряд нерешенных вопросов.

«В первую очередь, это безопасность. Причинами большого числа дорожно-транспортных происшествий с участием такси являются низкий профессиональный уровень водителей, недостаточный контроль за состоянием водителей и техническим состоянием автомобилей, нарушение правил дорожного движения», — сказал Ленар Сафин.

Он напомнил, что рынок такси до сих пор функционирует без отраслевого закона, который бы определил правовое положение всех участников правоотношений, их права и обязанности, границы ответственности. Действующая законодательная база отстает.

Необходимо четко прописать обязанности всех участников процесса оказания услуг такси — как организаторов, посредников, так и исполнителей

Парламентарий подчеркнул, что необходимо четко прописать обязанности всех участников процесса оказания услуг такси — как организаторов, посредников, так и исполнителей. Но делать это нужно максимально аккуратно. Важно соблюсти баланс, при котором госрегулирование не окажет влияния на спрос и предложение, считает он.

«Ключевыми игроками сферы такси стали агрегаторы. Таксопарки и водители напрямую не участвуют в процессе формирования стоимости поездки, ее организации. При этом понятие «агрегатор» в законодательстве отсутствует, не ясно, где начинается его ответственность, а где она заканчивается», — отметил Ленар Сафин.

Он сообщил, что на рассмотрении в Государственной Думе находятся два законопроекта, один из которых был внесен сенаторами еще в 2019 г. Но пока эти документы не приняты. «У нас здесь есть поле для обсуждения, результатом которого должен стать серьезный нормативный акт», — подчеркнул парламентарий.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области рассказала, что была создана рабочая группа по обсуждению и доработке общего законопроекта в сфере регулирования такси. При этом документ, одним из авторов которого является первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак, был взят за основу.

«На сегодняшний день текст будущего законопроекта находится в высокой степени готовности. Он сейчас на стадии обсуждения в рамках межведомственного взаимодействия. Все ключевые моменты в нем учтены», — сообщила Ирина Рукавишникова.

Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ Алексей Бакирей проинформировал, что в ближайшее время готовится вынесение указанного законопроекта на обсуждение широкой общественности.

Председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова рассказала о состоянии контрольно-надзорной деятельности за таксомоторными перевозками в регионах России, развитии рынка агрегаторов такси, о трудовых отношениях в данной сфере и самозанятости.

Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Участники совещания также затронули вопросы выявления, пресечения и профилактики деятельности нелегальных перевозчиков, создания условий для увеличения числа рабочих мест для российских граждан.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области член Комитета СФ Ирек Ялалов, ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Федеральной антимонопольной службы, исполнительных органов власти Республики Татарстан, Москвы, Санкт-Петербурга, агрегаторов такси и экспертного сообщества.

По итогам совещания будут подготовлены предложения и рекомендации, нацеленные на эффективное урегулирование данной сферы.

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