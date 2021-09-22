К. Косачев: Международные наблюдатели отметили, что выборы в России были честными, прозрачными, демократичными и свободными

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ выступил с докладом о работе международных наблюдателей, приглашенных по линии Совета Федерации.

На заседании СФ сенаторы обсудили вопрос о работе международных наблюдателей на выборах в Государственную Думу, приглашенных по линии Совета Федерации. С докладом выступил заместитель Председателя СФ Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл

Вице-спикер СФ сообщил, что на выборах работали 245 иностранных наблюдателей из 59 стран мира, из них 46 наблюдателей из 14 государств приехали в Россию по приглашению Совета Федерации.

«Мы приняли всех наблюдателей, которые захотели приехать в нашу страну. По линии СФ это очень представительные делегации Межпарламентской Ассамблеи СНГ и еще 13 национальных делегаций. В их составе – спикер парламента ЮАР, первый вице-спикер парламента Казахстана, вице-спикер парламента Индонезии, лидер правящей фракции парламента Пакистана и другие высокопоставленные парламентарии», — сказал сенатор.

Главный вывод международных наблюдателей – выборы были честными, прозрачными, демократичными и свободными, и в этом смысле они абсолютно легитимны

Он подчеркнул, что главный вывод международных наблюдателей – выборы были честными, прозрачными, демократичными и свободными, и в этом смысле они абсолютно легитимны. В итоговом заключении миссии наблюдения МПА СНГ, в частности, отмечается, что подготовка к проведению выборов осуществлялась в соответствии с избирательным законодательством, в установленные сроки. «ЦИК РФ обеспечила проведение выборов на высоком организационном уровне при соблюдении конституционных прав всех участников избирательного процесса. Участие в избирательной кампании четырнадцати политических партий и кандидатов-самовыдвиженцев свидетельствует о конкурентном характере состоявшихся выборов», — говорится в документе.

По словам Константина Косачева, все международные наблюдатели особо отмечали, что по ряду позиций российская система проведения выборов далеко впереди самых высоких стандартов, принятых в мире. В частности, это касается организации видеонаблюдения на участках, системы электронного голосования, общественного наблюдения, эффективной защиты от кибератак.

Вице-спикер СФ также высказал слова благодарности всем международным наблюдателям, принявшим участие в мониторинге выборов в Российской Федерации.

Член Комитета СФ по международным делам, председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края сообщил, что Мониторинговая группа Комиссии во главе с первым заместителем председателя Комитета СФ Владимиром Джабаровым ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области отслеживала то, как зарубежные партнеры сами выполняют общепринятые нормы международного права в части обеспечения невмешательства в российские выборы.

«Мы вынуждены констатировать, что в течение всей избирательной кампании, включая дни голосования 17, 18 и 19 сентября, а также в период подведения итогов выборов 20 и 21 сентября из‑за рубежа велись целенаправленные действия, которые трудно расценить иначе, чем масштабные и агрессивные атаки на наш электоральный суверенитет. Это, безусловно, являлось вмешательством в сугубо внутренние дела Российской Федерации», — сказал Андрей Климов.

Он рассказал о нескольких видах таких атак. В частности, это попытка зарубежного давления на российские власти в период регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы, попытка срыва международного наблюдения за выборами со стороны иностранных структур, распространение ложной либо односторонней информации о ходе выборов со стороны зарубежных политических деятелей, иностранных и прозападных СМИ, соцсетей и ряда международных организаций, включая Европейский парламент.

По словам сенатора, фиксировались также массовые призывы иностранных лиц и организаций к непризнанию итогов выборов еще до начала голосования, ведение незаконной агитации, намеренное провоцирование противоправных действий, включая призывы к беспорядкам и нарушение порядка голосования, проведение кибератак на цифровые ресурсы избирательных комиссий и ЦИК РФ.

«Вся эта деструктивная деятельность была щедро профинансирована из зарубежных источников», — сообщил Андрей Климов.

«Несмотря на усилия зарубежных оппонентов сорвать избирательную кампанию, хоть как‑то повлиять на волеизъявление наших граждан, несмотря на привлечение к этой заведомо противоправной деятельности глобальных цифровых платформ, мощных СМИ, вовлечение в незаконную деятельность иностранных агентов, организаций экстремистской направленности и иных подобных структур, очередная антироссийская затея потерпела фиаско. Российский народ сделал свой самостоятельный выбор, избран новый состав Государственной Думы», — отметил Андрей Климов.

Он подчеркнул, что виновные в нарушении российских законов, в том числе избирательного законодательства, должны понести неотвратимую ответственность за совершенные ими правонарушения.

Подводя итог обсуждения этой темы, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила членов Временной комиссии СФ за проводимую ими профессиональную и кропотливую работу.

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