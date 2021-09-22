Крым примет Фестиваль культуры и спорта народов Юга России

Source: Russia Ministry of Sport

С 23 по 26 сентября в Крыму пройдёт Фестиваль культуры и спорта народов Юга России. Отборочные и финальные соревнования состоятся 24-25 сентября на двух площадках: основная часть пройдёт на территории Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» в Алуште, а спортивные состязания по трём силовым видам спорта и показательные соревнования парусной регаты – в Севастополе.

Организаторы мероприятия – Министерство спорта Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации.

Фестиваль проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в целях сохранения национальных видов спорта и традиционной культуры, укрепления дружбы и дальнейшего развития межнациональных дружеских отношений народов Юга России.

В спортивной программе Фестиваля – борьба на поясах, перетягивание каната, стрельба из лука, городошный спорт, мини-футбол, шашки, шахматы, лёгкая атлетика, настольный теннис, баскетбол 3х3, гиревой спорт, армрестлинг, соревнования силачей.

В культурной программе примут участие лучшие профессиональные и самодеятельные коллективы, государственные ансамбли песни и танца, победители и лауреаты всероссийских и национальных песенных конкурсов и фестивалей, представляющие субъекты Российской Федерации Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

На торжественном открытии Фестиваля президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко поднимет камень весом 200 кг.

24 сентября

10.00 – 11.00 – церемония открытия Фестиваля

11.00 – 20.00 – соревнования по спортивной программе, проведение парусной регаты

25 сентября

08.00 – 14.00 – финальные соревнования

16.00 – 18.00 – награждение победителей и призёров, церемония закрытия Фестиваля

Ожидается, что Фестиваль примет 2,5 тысячи участников из 14 регионов.

Напомним, что ранее на территории Северо-Кавказского федерального округа проводился Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. Он был учреждён в 2010 году. Ежегодно местом проведения Фестиваля становилась Республика, чья команда побеждала в предыдущем году. В программе мероприятия были соревнования по национальным видам спорта, а также культурная программа, подготовленная каждым субъектом СКФО.

Аккредитация СМИ проходит до 22 сентября

Тел.: +7 (988) 140-18-51, e-mail: Akrivonosova@tcskr.ru, Анастасия Кривоносова, пресс-служба ТЦСКР «Крымский».

Пресс-служба Минспорта России

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