Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-65#Пилотируемая космонавтика#наука22.09.2021 18:09

Космонавты приступили к тестированию и интеграции манипулятора ERA

Экипаж российского сегмента Международной космической станции приступил к интеграции и тестированию манипулятора European Robotic Arm, который размещен на внешней поверхности многоцелевого лабораторного модуля «Наука». В настоящий момент экипаж проводит работы по активации систем управления манипулятора и интеграции его программного обеспечения в систему управления станции.

В дальнейшем космонавтам предстоит провести ряд тестов систем и программного обеспечения манипулятора для проверки его работоспособности и развертывания на российском сегменте МКС.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.

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