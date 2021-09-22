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#Роскосмос#Космический урок#МКС#МКС-65#РКК Энергия22.09.2021 17:32

Космический урок по теме «Космическая химия»

В четверг, 23 сентября 2021 года, в 12:45 по московскому времени в стенах музея Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») состоится очередной предметный семинар из цикла «Космический урок» по теме «Космическая химия».

В уроке примут участие учащиеся Бобровского образовательного центра «Лидер» имени А.В. Гордеева (г. Бобров, Воронежская область), Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения и ребята из Московского политехнического университета.

На уроке будут присутствовать эксперты: Герой России, летчик-космонавт РФ Александр Лазуткин и старший научный сотрудник Научно-исследовательского института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии — филиал «ФИЦ питания и биотехнологии» Анастасия Шаклеина. Вместе с ними мы узнаем о составе питания космонавтов, процессе производства и химической составляющей рациона, употребляемого на борту Международной космической станции.

Кроме того, в прямом включении с борта Международной космической станции космонавт Роскосмоса Пётр Дубров пообщается с участниками урока и ответит на вопросы касаемо рациона питания и гастрономических привычек космонавтов.

Все желающие смогут присоединиться к прямой трансляции в официальном аккаунте Госкорпорации «Роскосмос» социальной сети ВКонтакте и на YouTube-канале «Роскосмос ТВ».

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