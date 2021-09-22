Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева22.09.2021 14:42

Конкурс профессионального мастерства ИСС

В компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») стартовал конкурс профессионального мастерства. Профсоревнования, приуроченные ко Дню машиностроителя, проходят с 18 по 25 сентября 2021 года. Более 150 сотрудников в возрасте до 48 лет ведут борьбу за звание лучшего в 19 компетенциях.

Семь направлений — «технология композитов», «слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «гальваник», «маляр», «водитель легкового автомобиля», «водитель грузового автомобиля» и «водитель автобуса» — на общезаводском конкурсе профмастерства представлены впервые.

В семи компетенциях — «фрезерные работы на станках с ЧПУ», «токарные работы на станках с ЧПУ», «инженерный дизайн CAD», «технология композитов», «инженер-технолог», «сварочные технологии» и «электроника» — конкурс организован в соответствии с правилами и стандартами отраслевого чемпионата Госкорпорации «Роскосмос». Соревнования по остальным направлениям проводятся по заданиям, разработанным в ИСС, с ограничением по времени — не более двух часов.

Подведение итогов и торжественное чествование победителей и призёров конкурса профессионального мастерства ИСС состоится 25 сентября 2021 года. Кроме наград победителям в личном первенстве, будут вручены кубки лучшим сборным командам по рабочим и инженерным специальностям. По результатам конкурса будут отобраны кандидаты для участия в чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса» в 2022 году.

MIL OSI