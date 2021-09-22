Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Морской старт#Дмитрий Рогозин#Орбита молодежи22.09.2021 16:52

Дмитрий Рогозин заявил, что судьбу «Морского старта» определят в ближайшее время

Будущее плавучего космодрома «Морской старт» должно быть определено в ближайшее время. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник в ходе научно-практической конференции «Орбита молодежи».

«Скоро судьба морского старта будет определена окончательно», — сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса добавил, что планируется адаптировать плавучий космодром под пуски перспективных ракет-носителей «Союз-5».

Космодромом «Морской старт» (Sea Launch) состоит из пусковой плавучей платформы «Одиссей» и командного судна. Программа действовала до 2014 года — с платформы, базировавшейся у берегов США, было выполнено 32 пуска ракеты «Зенит». В 2014 году пусковую деятельность «Морского старта» приостановили, а в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7.

Весной 2020 года командное судно и платформа перешли от побережья Соединенных Штатов и пришвартовались у причала Славянского судоремонтного завода в Приморье.

Источник: ТАСС21 сентября 2021 года, 12:50

[embedded content]

MIL OSI