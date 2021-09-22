Георгий Попов: «Благодаря механизму «альткотельной» планируется инвестировать 193 млрд рублей в системы теплоснабжения 29 городов»

Source: Russia Ministry of Energy

Казань, 22 сентября. – Благодаря внедрению целевой модели рынка тепловой энергии в системы теплоснабжения 29 городов России планируется инвестировать около 193 млрд рублей за 10-15 лет, сообщил заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Георгий Попов, выступая на Международной научно-технической конференции «Smart Energy Systems 2021».

«Благодаря механизму альтернативной котельной планируется инвестировать около 193 млрд рублей в системы теплоснабжения 29 городов на протяжении 10-15 лет. Согласно нашим расчётам, инвестиции в теплоснабжение этих городов увеличены более чем в два раза относительно существующего уровня», – сообщил Георгий Попов.

По его словам, «альткотельная» – инструмент, который позволяет предоставить инвестору долгосрочную гарантию возврата средств, вложенных в теплоснабжение, и в то же время повысить уровень ответственности единой теплоснабжающей организации, а потребителю тепловой энергии – получить качественное и надёжное теплоснабжение.

«Невыполнение обязательств единой теплоснабжающей организацией в любых параметрах влечёт за собой колоссальные штрафы», – подчеркнул заместитель директора Департамента.

Справочно:

Внедрение целевой модели рынка тепловой энергии в России началось в 2018 году. Первым населённым пунктом, запустившим у себя новую модель, стал город Рубцовск в Алтайском крае. Два ключевых изменения в целевой модели рынка по сравнению с действующей – это повышение ответственности теплоснабжающих предприятий, в том числе за реализацию инвестиционных мероприятий и качество теплоснабжения.

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