«Газпром» и Shell рассмотрели актуальные вопросы совместной деятельности

Source: Gazprom in Russian

Релиз

22 сентября 2021, 13:30

Сегодня в режиме видео-конференц-связи состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Главного исполнительного директора Royal Dutch Shell plc Бена ван Бердена.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы совместной деятельности. В частности, речь шла о проекте «Сахалин-2» и работе компаний в области снижения углеродного следа в производственно-сбытовой цепочке природного газа.

Отдельное внимание Алексей Миллер и Бен ван Берден уделили ситуации на европейском газовом рынке.

Справка

Royal Dutch Shell plc — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штаб-квартира находятся в Гааге, Нидерланды.

Между «Газпромом» и Shell действует Соглашение о стратегическом сотрудничестве.

В рамках проекта «Сахалин-2» работает первый в России завод по производству СПГ. Оператором проекта «Сахалин-2» является компания «Сахалин Энерджи» («Газпром» — 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%).

Управление информации ПАО «Газпром»

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