В Совете Федерации состоялась презентация Курганской области

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ обратила внимание на большой потенциал региона.

На 508-м заседании Совета Федерации в рамках «Часа субъекта Российской Федерации» состоялась презентация Курганской области.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга обратила внимание на большой потенциал региона.

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По ее словам, за два года произошли многоплановые перемены, снят ряд застарелых вопросов: снижены энерготарифы, подписана программа газификации на следующие пять лет, есть возможности для развития малого и среднего бизнеса.

«Курганская область развивается как крепкий аграрный регион, есть реальные успехи и в промышленности. Ставка делается на работу индустриальных парков, на рост предпринимательской активности», — отметила глава СФ. Она уверена, что такие важные изменения позволят вывести область на новый уровень социально-экономического развития.

Как подчеркнула Валентина Матвиенко, в регионе ведется большая работа по модернизации социальной сферы: строятся и обновляются школы, система здравоохранения, учреждения культуры, ведутся большие работы по благоустройству.

Оздоровление регионального бюджета идет благодаря реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития региона, считает Валентина Матвиенко. За короткий срок обеспечен рост налоговых и неналоговых доходов, идет замещение коммерческих кредитов на бюджетные.

Вместе с тем, отметила глава СФ, вызывают тревогу демографические проблемы, в частности, увеличение естественной убыли населения – превышение числа умерших над числом родившихся.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что руководство региона решает эту проблему. В области идёт плановая модернизация поликлиник и больниц, строится новый хирургический корпус онкологического диспансера. «Но реализовать такие масштабные проекты только за счёт региональных средств не всегда удаётся. Поэтому я считаю правильным отразить в Постановлении Совета Федерации предложение руководства области о выделении федеральных средств на оснащение строящегося онкодиспансера. Будем вместе добиваться конкретных результатов», — сказала глава СФ.

Ещё одна важная тема, по ее словам, дефицит медицинских работников. В области есть мощная научно-медицинская база травматологии и ортопедии, а возможности подготовить квалифицированных врачей других специализаций – нет. Нужно предметно изучить этот вопрос, проработать с региональными профильными министерствами, посмотреть, что можно сделать, чтобы обучать медицинские кадры в своей области, предложила Валентина Матвиенко. «Смелее переходите на целевую подготовку медицинских кадров», — добавила она.

Глава СФ назвала ряд неоспоримых преимуществ Курганской области, которыми надо умело пользоваться: уникальная природа, запасы минеральных вод, лечебных грязей. Зауралье может стать настоящим центром притяжения для туристов, считает спикер СФ. Регион должен быть узнаваемым, чтобы желающих его посетить с каждым годом было всё больше, подчеркнула Валентина Матвиенко.

При этом глава СФ отметила другие важные вопросы, которые требуют особого внимания. Это проблемы в сфере ЖКХ, городского транспорта качества питьевой воды.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ШумковВадим МихайловичГубернатор Курганской области проинформировал об основных итогах, перспективах и проблемах социально-экономического развития региона.

Потенциал у области есть. Основа экономики — это промышленное производство, которое занимает 27 процентов, сельское хозяйство и пищевое производство — 13 процентов, транспортировка и хранение – 9 процентов, строительство – 5 процентов, отметил он.

Вадим Шумков сообщил, что в целях планирования бюджетных расходов в Курганской области создан новый механизм по комплексному развитию территорий, чтобы граждане и предприниматели на долгосрочный период могли видеть все перспективы по строительству и реконструкции объектов.

По словам губернатора, особое внимание уделяется повышению инвестиционной привлекательности региона. В настоящее время реализовано свыше 400 проектов на сумму 11 млрд., создано более 2500 рабочих мест, реализуются 475 проектов, планируется создание еще более 7 тыс. рабочих мест. «Мы поставили перед собой амбициозные цели, которые удается реализовывать благодаря инструментам ИПСЭР и национальных проектов», — подчеркнул губернатор.

Руководитель области подробно остановился на реализуемых проектах в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, культуры и спорта.

Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов ФроловДмитрий ВладимировичПредседатель Курганской областной Думы рассказал о законодательном обеспечении вопросов социально-экономического развития, представив приоритетные направления законотворчества.

По его словам, деятельность Думы базируется на тесном взаимодействии с губернатором и правительством области, федеральными органами и органами местного самоуправления, с институтами гражданского общества. «В настоящее время в регионе законодательно изменяется система организации местного самоуправления. В целях повышения эффективности работы органов МСУ и бюджетной обеспеченности территорий, сокращения расходов на управленческий аппарат формируются крупные муниципальные округа», — сообщил глава регионального парламента.

«Повышение эффективности бюджетных расходов позволяет реализовать взятые ранее на себя социальные обязательства и новые инициативы, в первую очередь, в сфере защиты прав детей и семьи».

По итогам обсуждения сенаторы приняли за основу проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Курганской области». Документ представил первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области

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