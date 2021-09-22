В выступлениях сенаторов по актуальным вопросам затронуты темы реализации программ социально-экономического развития регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Также парламентарии сообщили о работе в регионах.

В ходе 508-го заседания СФ сенаторы высказались по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.

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В Совете Федерации проходит 508-е заседание

22 сентября 2021 года, 10:00г.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области сообщила о состоявшемся 9–11 сентября в Москве четвертом Форуме социальных инноваций регионов на тему «Социальная сфера: вызовы третьего тысячелетия».

Заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области рассказал о проведенном 24–27 июня Комитетом СФ выездном совещании по актуальным вопросам социально-экономического развития Курильских островов. В этой связи сенатор затронул вопрос финансирования Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 – 2025 годы».

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области поднял тему благоустройства дворовых и общественных территорий в военных городках. По словам сенатора, действующее законодательство не предусматривает в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда» финансирования благоустройства территорий военных городков. Сенатор проинформировал, что данный вопрос рассмотрен совместно с правительством Челябинской области, подготовлены проекты его решения. Профильным комитетам СФ поручено проработать вопрос совместно с Правительством РФ.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области Иван Абрамов АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области сообщил о ходе работ по ликвидации последствий паводка в Амурской области. Сенатор поднял тему компенсации затрат на ремонт автодорог, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина МизулинаЕлена Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Омской области проинформировала о ходе процесса подготовки и согласования поправок в Семейный кодекс Российской Федерации.

Член Комитета СФ по экономической политике Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области сообщил о работе по мониторингу мер, связанных с исполнением положений Посланий Президента РФ Федеральному Собранию и реализации в регионах национальных проектов и государственных программ.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) Александр Акимов АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) остановился на причинах лесных пожаров в Якутии. Сенатор предложил рассмотреть вопрос о совершенствовании законодательства в лесной отрасли.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области обратил внимание на подготовку в регионах заявок на инфраструктурные бюджетные кредиты и на принятие нормативных документов, регулирующих вопросы комплексного развития территорий в субъектах РФ.

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