Встреча с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Мурат Каральбиевич, добрый день!

М.Кумпилов Кумпилов Мурат Каральбиевичглава Республики Адыгея : Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович!

В.Путин: Поговорим о ситуации в республике. Ваши оценки, пожалуйста, проблемы, которые Вы считаете наиболее важными, и, конечно, перспективы.

Прошу Вас.

М.Кумпилов: Владимир Владимирович, разрешите от имени всех жителей республики Вас поблагодарить за поддержку и постоянное внимание к проблемам республики. Благодаря Вашей поддержке мы реализуем сегодня на территории республики очень много проектов, которые направлены на улучшение качества жизни людей – жителей республики. Население это видит, и прошедшие выборы это подтвердили: высокая явка и высокая поддержка партии «Единая Россия».

Что касается ситуации с коронавирусом, могу сказать, что сейчас заболеваемость постепенно снижается. У нас есть свободный коечный фонд, он составляет 23 процента, мы готовы к любой ситуации. На сегодняшний день есть достаточное количество оборудования, лекарств и медперсонала.

Огромное спасибо, в прошлом году Республику Адыгея дополнительно профинансировали – 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, которые направлены на стимулирующие выплаты медицинским, социальным работникам, на медоборудование, лекарственные препараты. Если бы не было этой поддержки, Владимир Владимирович, нам бы тяжело пришлось, хотя республика полмиллиарда направила на это.

Вакцинацию продолжаем, Владимир Владимирович. Развернули пункты вакцинации, имеется достаточное количество вакцин. Усилили разъяснительную работу, подключили общественность. Работа в этом направлении продолжается.

Если разрешите, Владимир Владимирович, хочу перейти к экономике. У нас на сегодняшний день рост ВРП, мы прогнозируем на 2021 год, – 104 процента. Индекс промышленного производства на сегодня составляет 108 процентов. Темп роста собственных доходов в бюджет составляет 126 процентов.

Уровень зарегистрированной безработицы в республике составляет 1,3 процентных пункта, но в конце года мы прогнозируем 0,8 пункта. А в июле 2020 год это составляло аж 4,8 процентных пункта. За счет чего? За несколько лет мы реализовали такие инвестпроекты, как ветрогенерация – мы вырабатываем 150 мегаватт за счет ветрогенерации, 23 миллиарда рублей вложений. Солнечная энергетика – миллиард рублей, 10 мегаватт вырабатываем.

В сфере торговли «МЕГА Адыгея» – 4,2 миллиарда инвестиции. Молочно-товарная козья ферма – между прочим, у нас будет самый большой кластер козьих ферм с переработкой молока и производством твердых сыров, мягкого адыгейского сыра и цельномолочки. Мы реализовали первый этап проекта: до конца года уже шесть тысяч голов зааненской породы завозим, уже на сегодняшний день три тысячи голов дают молоко.

Мы приступили к реализации такого инвестпроекта, как «Лаго-Наки», – огромное спасибо, что тогда поддержали. Вышло распоряжение Правительства о создании биосферного полигона. Идут предпроектные работы. 35 миллиардов внебюджетных вложений именно в развитие курорта «Лаго-Наки».

Создаем индустриальный парк на территории Тахтамукайского района – это территория, граничащая с Краснодаром, используем ресурс города, получается. Там мы реализуем проекты: мы с Россетями подписали [соглашения], с дивидендов Россетей в энергохозяйства республики вкладываем 4,2 миллиарда – тоже по распоряжению Правительства – до 2023 года, девять питающих подстанций реконструируем. С Газпромом – три миллиарда. И дорожные сети. И мы получаем индустриальный парк, инвестиционную площадку высокой степени готовности.

На сегодняшний день есть желающие уже, «горящее предложение», которые бы сегодня реализовали свои проекты, если бы мы реализовали бы инфраструктурные проекты.

Лимиты все есть. Спасибо огромное коллегам из Правительства Российской Федерации, которые поддержали, и мы реализуем этот проект.

Благодаря нацпроектам, госпрограммам, индивидуальной программе социально-экономического развития у нас практически в каждом населенном пункте Республики Адыгея проводится работа на улучшение качества жизни. Это касается дорог, инфраструктуры, детских садов, школ, больниц, поликлиник, учреждений спорта.

За три года, Владимир Владимирович, мы построили четыре школы на 3445 мест. До 2024 года планируем еще построить пять школ. За три года построили девять детских садиков, три пристройки. Сейчас одновременно строим семь детских садиков. И все задачи, которые поставлены по нацпроектам, будут выполнены.

Хотел бы озвучить два проблемных вопроса, которые долгие годы мы не могли разрешить.

Это противотуберкулезный диспансер в городе Майкопе, он находится внутри квартала рядом с населением и рядом со школой. 1916 года строение, невозможно отремонтировать. Мы проектировали уже и экспертизу прошли, у нас есть проект стоимостью 2,4 миллиарда рублей. Просим поддержать, чтобы мы реализовали этот проект.

И второй проект – это очистные сооружения 1956 года. Мы увеличиваем объем очистных сооружений города Майкопа, тоже просьба поддержать.

И конечно, реализовав эти проекты, мы улучшим качество жизни в Республике Адыгея.

В.Путин: Хорошо.

Мурат Каральбиевич, в целом ситуация в республике развивается в позитивном ключе, много моментов, на которые хотелось бы обратить внимание: это рост ВРП – валового регионального продукта, рост промышленного производства, сельского хозяйства, все это позитивные тенденции.

Но есть проблемы, на которые следует обратить особое внимание. Из социальных вопросов, он не просто социальный, он связан со здоровьем людей, – это, конечно, нехватка медицинских кадров. И мы с Вами это хорошо знаем, главное здесь – если не главное, то одно из очень важных обстоятельств, – это наделение медиков жильем, обеспечение их жильем. Поэтому просил бы Вас над этим подумать, вписаться в программы так же, как и обязательно проработать с Правительством Российской Федерации в связи с нашими планами ремонта и реконструкции помещений школ, проработать и этот вопрос.

Вы уже сейчас упомянули о том, что Вы реализуете такие программы. Но все-таки нехватка дошкольных детских учреждений в республике ощущается, и люди наверняка это замечают.

Поэтому еще раз хочу обратить внимание на то, что в Правительстве сейчас разработана целая большая программа на этот счет, и нужно обязательно в нее вписаться.

Так же как и то, о чем Вы сейчас сказали, – очистные сооружения. Безусловно, это связано с еще одной проблемой республики – с необходимостью уделить больше внимания чистоте водных ресурсов. Вы тоже знаете об этом, мы с Вами тоже как-то об этом говорили.

В целом ситуация в республике, повторяю, развивается в позитивном ключе. И конечно, то, на что Вы обратили внимание, заслуживает поддержки Правительства. Соответствующее поручение я обязательно дам. Это касается вопросов здравоохранения, в данном случае противотуберкулезного диспансера. Борьбе с этим недугом в нашей стране уделяется достаточно много внимания. И есть очень хорошие результаты по этому направлению в стране в целом. Поэтому, конечно, республика должна подключиться к этой работе.

И второй вопрос, связанный с объектами жизнеобеспечения. Я уже об этом сказал. Тоже соответствующее поручение будет Правительству сформулировано.

Спасибо.

М.Кумпилов: Спасибо большое, Владимир Владимирович. В следующем году 100 лет республике. Вы подписали Указ о [праздновании] 100-летия республики. Мы всегда Вас ждем. А на 100-летие с удовольствием приглашаем, Владимир Владимирович.

Спасибо Вам огромное.

В.Путин: Постараюсь. Это действительно большое событие. Уверен, что мы отметим это достойно.

М.Кумпилов: Спасибо большое.

В.Путин: Благодарю Вас.

MIL OSI